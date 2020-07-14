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Квашеная капуста и кимчи помогут защититься от коронавируса

Артем Денисов
14 июля, 2020 23:15
2 мин
коронавирус
Фото pixabay.com

Квашеная капуста, кимчи и кисломолочные продукты помогут защититься от COVID-19, выяснили специалисты из Франции.

Как оказалось, различные виды капусты пользуются популярностью в странах, где были зафиксированы низкие показатели смертности от коронавируса. Так, в меню жителей Германии и Южной Кореи входит квашеная капуста и кимчи — блюдо на основе ферментированных овощей, которые содержат антиоксиданты, укрепляющие иммунитет и препятствующие попаданию инфекции в организм, а также снижают вероятность протекания коронавируса в тяжелой форме.

Отмечается, что в странах с низкой смертностью местные жители потребляют не только большое количество ферментированной пищи - квашеной капусты или йогурта, но и пьют кефир, пишут «Известия».

Ранее стало известно, когда агрессивность коронавируса пойдет на спад.

Так, раньше, чем через год, его агрессивность не понизится, сообщил доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. «Может быть и больше. Тут уж ничего не поделаешь, такой он, этот SARS-CoV-2», - сказал он.

По словам эксперта переходя от человека к человеку, вирус учится не убивать сразу своего носителя, чтобы можно было распространяться дальше.

темы
эпидемия
коронавирус
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