Курортный сезон в ДНР в самом разгаре

Курортный поселок Седово на юге ДНР переполнен отдыхающими. Количество людей на пляжах крупнейшего в ДНР курортного поселка Седово увеличилось в сравнении с прошлым годом за счет облагораживания курортной зоны властями Республики. Об этом Донецкому Агентству Новостей сообщил руководитель администрации Новоазовского района Олег Моргун.

К нам едут жители не только ДНР и ЛНР, но и подконтрольной Киеву территории Донбасса, а также гости из Российской Федерации, отметил Моргун.

Добиться увеличения числа отдыхающих помогло улучшение пропускной способности на пункте пропуска в Седово за счет увеличения штата сотрудников, проведение ремонта дорог на улицах поселка, улучшение ситуации с вывозом твердых бытовых отходов, постоянный мониторинг цен на товары со стороны местных властей и сохранение прошлогодних цен на аренду жилья для отдыхающих.

На данный момент пансионаты курортного поселка уже переполнены, свободных мест в них нет.

Местные пляжи переполнены туристами разных возрастов, к их услугам — различные водные аттракционы — «Банан», «Таблетка», «Шайба», прогулочные катера и другое. Для любителей спорта созданы все условия для игры в пляжный волейбол или футбол. Также работают разнообразные детские аттракционы для маленьких гостей Приазовья.

Пляжи курорта расчищены, и на улицах практически нет мусора, улучшено качество дорог на подъезде к Седово и в самом поселке, также на дорогах курсирует большое количество новых автобусов «Донбасс».

И не скажешь, что совсем рядом не стихает война. До ближайшей неспокойной точки в Широкино - всего 34 километра. До Мариуполя - 56. До границы с Россией - около 10 км.

Безопасность отдыхающих обеспечивают катера МЧС ДНР, которые дежурят вдоль морского побережья.

Курортный поселок Седово на побережье Азовского моря за время пляжного сезона 2018 года принял более 60 тысяч отдыхающих из ДНР, ЛНР и России. В преддверии нынешнего сезона Глава ДНР Денис Пушилин поручил в приоритетном порядке завершить работы по благоустройству курортной зоны.

Источник: Донецкое Агентство Новостей