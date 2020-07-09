Курьеры Delivery Club спровоцировали новый судебный процесс

Общество

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Компания Mail.ru Group собирается подать в суд на своего подрядчика из-за невыплаты зарплаты курьерам Delivery Club. Без денег осталось 326 человек.

О предстоящем иске заявил вице-президент компании Владимир Габриелян. Ответчиком выступит логистическая компания «Амароли». При этом, деньги на выплаты в Mail.ru Group отправляли.

Поводом для волнения стала забастовка лишенных денег курьеров. Они не получили зарплату как за май, так и за июнь.

По данным профсоюза «Курьер», на 7 июля общая сумма долга составляла 26 млн рублей. Как сообщили в РБК, на данный момент большинство курьеров получили обещанные выплаты.