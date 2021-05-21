Культовый IT-бизнесмен из России пошел против детища Марка Цукерберга

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Основатель социальной сети «Вконтакте», а также популярного по всему миру мессенджера Telegram Павел Дуров удалил свой профиль в Facebook. Миллиардер обвинил IT-гиганта в покровительстве мошенническим схемам, использующим его имя.

При этом в сервисе Instagram, также принадлежащем Facebook, Дуров по-прежнему доступен. С обвинениями в адрес компании Марка Цукерберга бизнесмен выступал еще летом прошлого года.

«Уже больше года компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, запускаемых от моего имени», — приводит слова Дурова РБК.

Ранее под критику предпринимателя, многими считающегося визионером нового времени, попадали также Apple и Google злоупотребляющие, по его словам, своим положением на рынке.