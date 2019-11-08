«Куда ты завел нас? Не видно ни зги…»

Счетная палата представила данные о численности населении России на 1 сентября 2019-го. Оно составило 146,7 миллиона человек. С начала года численность россиян сократилась на 52 тысячи 500 человек. Отмечается, что естественная убыль населения фиксируется уже четвертый год подряд.

Данные настораживающие, ситуация тревожная. Однако пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова эта новость не обескуражила. «Эта тенденция хорошо известна была и ранее, в том числе в момент формулирования национальных проектов, - сказал он. - Как вы знаете, один из них посвящен вопросам демографии. И сейчас нет смысла перечислять весь набор мер по стимулированию рождаемости, поддержки многодетных семей и так далее, который предусмотрен. Они уже неоднократно излагались».

Да, слова были, с этим не поспоришь. Да и Владимир Путин, как напомнил Песков, в своих выступлениях неоднократно упоминал, что страна находится в так называемой демографической яме

В самом начале своего правления, в июле 2000 года, впервые выступая перед Федеральным Собранием в качестве президента РФ, Путин сказал: «Нас, граждан России, из года в год становится все меньше и меньше. Уже несколько лет численность населения страны в среднем ежегодно уменьшается на 750 тысяч человек. И, если верить прогнозам, а прогнозы основаны на реальной работе, реальной работе людей, которые в этом разбираются, этому посвятили всю свою жизнь, уже через 15 лет россиян может стать меньше на 22 миллиона человек (курсив мо – В.Б.). Я прошу вдуматься в эту цифру: седьмая часть населения страны. Если нынешняя тенденция сохранится, выживаемость нации окажется под угрозой. Нам реально грозит стать дряхлеющей нацией. Сегодня демографическая ситуация - одна из тревожных».

Прошло без малого 20 лет…

Невозможно обойти вниманием замечательную фразу Пескова, охарактеризовавшего создавшуюся ситуацию: «Это яма, которая, во-первых, идет с военных лет времен Великой Отечественной войны, потом яма начала 90-х годов, связанная с развалом Советского Союза. И вот эти две ямы сейчас совпали по времени, поэтому наблюдается такая негативная динамика».

Эмоции так велики, что я не нахожу слов. Лучше снова процитирую – на этот раз президента: «Он несет иногда такую «пургу», что я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?»

Так Путин отозвался о работе своего пресс-секретаря. Сказано в марте 2018 года, но по-прежнему актуально. И снова зима и опять пурга. «Куда ты завел нас, не видно ни зги…»

Действительно, полный туман. И ввергли нас в него государственные счетоводы. Они сигнализируют о том, что положение тревожное. Но как-то осторожно, ненавязчиво. Я бы сказал раболепно – чтобы не сердить Кремль, главный обитатель которого не любит дурных вестей.

Мол, есть варианты, можно все исправить. На самом же деле положение, судя по всему, угрожающее. И цифрам Счетной палаты едва ли можно верить…

Теперь посмотрим в «яму» времен Великой Отечественной, о которой говорил Песков. В будущем году исполнится 75 лет с тех пор, как война закончилась. Но власть продолжает упорно сваливать на нее все беды.

Известно, что в Великой Отечественной Советский Союз понес огромные потери. Но точное число жертв так и не известно. Общее число погибших в боях, от бомбежек в тылу, на оккупированных территориях колеблется от 20-ти до 30-ти миллионов. Это данные – как зарубежных, так и отечественных исследователей.

Тем не менее, в 1950 году население СССР практически достигло уровня 1939 года и достигло 170-ти миллионов. В дальнейшем эта цифра неуклонно увеличивалась и в 1970 году достигла 241,7 миллиона человек. К моменту развала Советского Союза его численность превысила 290 миллионов

Другими словами, Советская держава данным–давно оправилась от страшных военных потерь. И, если бы она оставалась на карте мира, то ее население могло составить…

Однако, не будем фантазировать. Население России, ставшей независимой страной, стало неуклонно снижаться. В 1992 году, впервые с 1945 года, когда смертность превысила рождаемость, оно уменьшилось на 220 тысяч. И в дальнейшем негативные показатели продолжали расти. По данным Госстата за 17 лет - с 1992-го по 2008 годы прямая убыль населения составила 12 миллионов 757 тысяч человек.

Счетная палата утверждает, что население России уменьшается четыре года подряд. Но «деликатно» умолчала о том, что подобное происходило постоянно, за исключением небольшого периода, когда рождаемость ненамного превышала смертность.

Статистику можно подкорректировать за счет мигрантов, прибывших в Россию из стран СНГ, Украины, Луганской и Донецкой республик. Но это даст небольшую прибавку, и все равно нынешняя цифра - 146,7 миллиона кажется очень оптимистичной. И вообще надо честно признать, что точную цифру населения России, никто не знает. И не узнает. А потому можно манипулировать любыми количествами

Не случилось ли то, о чем в 2000 году тревожился президент РФ – граждан страны в 2017 году стало меньше на 22 миллиона? Но даже если не грянула, не отозвалась печальными звуками реквиема, эта цифра, другая - неведомая - все равно могла бы поразить. И то, что велика смертность в стране – факт непреложный. Чтобы в этом убедиться, не надо проводить никаких исследований, а просто прогуляться по российским погостам, да поглядеть на таблички с годами жизни и смерти уснувших вечным сном под могильными плитами и крестами.

Несколько лет назад шансы дожить до вожделенной пенсии – говорю об этом с иронией, потому что ее размеры позволяют лишь выжить, а не жить – были еще более или менее реальными. Сейчас же, после повышения пенсионного возраста, они резко сократились. На подобную перспективу могут рассчитывать лишь шесть из десяти россиян. То есть, 30 процентов наших соотечественников не доживут до пенсии.

Почему в 1992 году началась убыль населения? Во многом из-за шаткого положения в стране, когда у людей исчезло спокойствие, расцвел пессимизм. И как следствие – ослабление организма

Люди стали больше подвержены недугам, их чаще обуревала тревога, сопровождали стрессы. И не мудрено - над жителями России проводились самые настоящие эксперименты на выживаемость. Разве по-другому можно назвать шоковую терапию, внедренную командой тогдашнего вице-премьера Егора Гайдара? Статистики жертв этого бесчеловечного опыта над миллионами людей нет, но, уверен, что она поразила бы воображение своими жестокими цифрами.

Однако с годами лучше не стало. Правление Бориса Ельцина сопровождалось скандалами, социальными и экономическими потрясениями: обменом денег, дефолтом, повышением цен. Да и криминальная ситуация накалилась до предела. В этих сложных условиях мужчины и женщины серьезно задумывались, прежде чем завести ребенка. И часто отказывались от этой затеи – до лучших времен. А они все не наступали…

Поначалу казалось, что с приходом во власть Владимира Путина все изменится к лучшему. Но надежды ласкали всего несколько лет. Сегодня власть ведет себя уже не жестко по отношению к своим гражданам, а просто жестоко

Доказательство тому – повышение пенсионного возраста, которое вызвало бурное недовольство в стране, бесконечные, грабительские налоги, множащиеся день ото дня запреты. Сегодня власть фактически вступила в конфронтацию с населением, зорко следит за протестными настроениями и все меньше заботится, борясь с ними, о выборе средств.

Песков упомянул о национальном проекте, касающемся демографии. Он, действительно, внушает надежду на исправление ситуации. Но идеи, изложенные на бумаге, рискуют вступить в противоречие с реальной жизнью россиян, которая неуклонно ухудшается. Миллионы людей живут за чертой бедности, другие плотные шеренги к этой черте приближаются. Что же касается лечения, то оно во многом превратилось в имитацию, ибо пресловутая оптимизация практически разрушила медицинскую систему, которая раньше хотя бы худо-бедно, но выполняла свои функции.

Надо быть честными – у людей не просто тает уверенность в завтрашнем дне. Ее, этой надежды, уже практически нет. Главная забота – не было бы хуже. Но и от этого не стоит зарекаться

Представителям власти на всех уровнях необходимо понять, что рождаемость и смертность в стране напрямую зависят от проводимой ими политики. Пока же она – прямо или косвенно – способствует увеличению смертности и сокращению рождаемости. И совершенно неважно, что будут говорить по этому поводу государственные мужи.

P.S. За январь-март 2019 года в России родилось 355190 человек

(на 35 358 человек меньше, чем за январь-март 2018). Умерло 461 861 человек (на 12 374 человек больше, чем за январь-март 2018). Убыль составила 106 671 человек (в январе-марте 2018 года убыль 87 630 человек).

Интересно, точнее, страшно интересно, какие результаты мы получим по итогам всего 2019 года…