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Куда нельзя заезжать на машине: юрист рассказала о «летнем» штрафе до 500 тысяч рублей

Лилия Караева
19 мая, 2021 08:26
2 мин
Лилия Караева
19 мая, 2021 08:26
2 мин
Сотрудник ГИБДД
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Российским водителям летом грозят штрафы до 500 тыс. рублей. Речь идет о нарушениях, связаннных с охраной окружающей среды и природопользования.

О штрафах напомнила главный юрисконсульт компании «Правокард» Анна Куклева. Она рассказала, что, отправляясь на отдых на свежий воздух, водитель может заехать на машине в запрещенную для этого зону.

«Размере штрафа зависит от конкретного нарушения и может составлять 1,5-5 тысяч рублей для физических лиц, а также от 50 000 до 500 000 рублей», - сказала Куклева порталу Autonews.

Как правило, у подъездов к таким территориям есть ограждения или обозначения. Их отсутствие не является основанием для въезда на машине. Специалист советует перед поездкой проверить место на наличие статуса особо охраняемой природной территории.

Напомним, к таким территориям относятся заповедники, национальные парки, памятники природы, ботанические сады и т.д.

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