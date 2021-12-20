Куда на самом деле могла сбежать экс-судья Елена Хахалева после возбуждения уголовного дела в России
Стало известно, куда на самом деле могла сбежать бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева. Скандал вокруг ее персоны разразился после свадьбы дочери за 2 млн долларов и поддельного диплома.
Журналист Олег Лурье предположил, что с высокой долей вероятности экс-судья сбежала в Грузию. Всё потому, что грузинские власти не выдадут ее России.
Он объяснил выбор связями Хахалевой. Более того, бывший муж судьи - уроженец Грузии.
По мнению Лурье, Хахалева избежит уголовной ответственности. Об этом пишет РЕН ТВ.
15 декабря коллегия судей разрешила возбудить против Хахалевой уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге. Еще одно дело - о хищении. Судья получила деньги за прогуленные рабочие дни. Ущерб составил почти 1 млн рублей. 8 декабря она уехала из России.