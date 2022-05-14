Кубинская волейболистка «Уралочки» красиво «опустила» тренера калининградского «Локомотива»
Кубинская волейболистка «Уралочки» Айлама Монтальво ответила тренеру калининградского «Локомотива» Андрею Воронкову на оскорбление.
Накануне во время матча «Уралочки» и «Локомотива» Воронков, объясняя своим спортсменкам тактику игры, назвал кубинскую волейболистку команды-соперника «обезьяной».
По словам кубинки, у нее с этим нет проблем и ей нравится ее цвет кожи. На тех, кто проявляет неуважение она не обращает внимания и не делит людей по национальностям.
Монтальво заявила, что слова Воронкова ее не задевают, но характеризуют его, как человека, который не в состоянии себя контролировать. «Если я отвечу злом на зло, это не сделает меня хорошим человеком», - приводит слова спортсменки телеграм-канал «Кровавая барыня».
Отмечается, что Воронков и его клуб до сих пор не прокомментировали инцидент и не извинились.