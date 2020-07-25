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Кубань и Крым переживают в этом году свой Ренессанс

Кирилл Савушкин
25 июля, 2020 19:31
1 мин
Photo
Flickr

Курорты Краснодарского края за минувшие полтора месяца лета, по 22 июля включительно, приняли около 1,7 млн человек.

Краевое министерство туризма, при этом, с оптимизмом отчитывается о постоянном росте туристического потока. С самого начала года, при этом, регион посетило более 3 млн отдыхающих.

В свою очередь, республика Крым может похвастаться 1 млн отдыхающих. Как заявил глава региона Сергей Аксенов: «Объем туристического потока беспрецедентный».

Аксенов также отметил, что номера в отелях заполнены на 70%. Большинство номеров в элитных отелях на август-сентябрь уже распроданы.

темы
Крым
туризм
Краснодарский край
1 мин