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Общество
Кубань и Крым переживают в этом году свой Ренессанс
25 июля, 2020 19:31
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Курорты Краснодарского края за минувшие полтора месяца лета, по 22 июля включительно, приняли около 1,7 млн человек.
Краевое министерство туризма, при этом, с оптимизмом отчитывается о постоянном росте туристического потока. С самого начала года, при этом, регион посетило более 3 млн отдыхающих.
В свою очередь, республика Крым может похвастаться 1 млн отдыхающих. Как заявил глава региона Сергей Аксенов: «Объем туристического потока беспрецедентный».
Аксенов также отметил, что номера в отелях заполнены на 70%. Большинство номеров в элитных отелях на август-сентябрь уже распроданы.
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