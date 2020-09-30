Фото: личная страница Анны Тураевой в ОК

Шестикратную чемпионку мира по пауэрлифтингу Анну Тураеву заставили прилюдно доказывать, что она женщина. Сотрудники двух аэропортов усомнились в ее половой принадлежности и потому отказывались сажать ее в самолет.

Спортсменка направлялась в родной Краснодар из Северной столицы через Москву. По ее словам, перед посадкой сотрудники аэропорта стали рассматривать ее паспорт и придрались к графе «пол». «Допрос» проходил при других пассажирах, которые стали невольными свидетелями конфликта.

«Это было унизительно, при всей очереди меня отчитывали как малолетку, с вопросами интимного характера. Интересуясь в роли кого я по жизни и в постели», – рассказала спортсменка о случившемся в своем Instagram-аккаунте.

Тураева пояснила, что сделала все возможное для того, чтобы сотрудники питерского аэропорта, наконец, поверили в ее природу. Однако с подобной проблемой ей пришлось столкнуться и в столице, где чемпионку встретили уже с агрессией.

«Мне казалось, что я преступница, или еще того хуже. Ни капли уважения, никакого чувства такта, и я уже не говорю о субординации», – добавила она.

Как сообщает «МК на Кубани», авиакомпания уже отреагировала на случившийся инцидент и принесла свои извинения, пообещав разобраться с сотрудниками, которые обслуживали тот рейс.