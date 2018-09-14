«Кто там сверлит?!»

Слава героям космоса! В первые погожие деньги сентября отечественные и зарубежные СМИ разразились тревожной новостью: в обшивке космического корабля Союз МС-09 было обнаружено отверстие, потенциально способное привести к разгерметизации и трагическим последствиям. Предположительно оно было проделано дрелью.

Однако сегодня информационное агентство ТАСС распространило и вовсе леденящую кровь информацию. Следы сверления имеются не только на самой обшивке, но и на экране противометеоритной защиты.

Что это может означать? Противометеоритный «слой» устанавливается на корабле в предпоследнюю очередь. После этого Союз МС-09 направляется на «финишную прямую» в цех окончательной сборки. Важный нюанс: там производится его фотосъёмка.

Детальное изучение фотографий этапа показало, что следов сверления нет. Ситуация неприятна донельзя. Это может означать, что корабль ушёл в космос «просверленным». И случилась «диверсия» в последнем сборочном цехе, либо… непосредственно в ходе пребывания корабля на контрольно-испытательном стенде.

Поверить в то, что в наши сборочные цехи пробрались вражеские агенты? Это немыслимо. И крайне неудобно. Дамоклов меч зависает сразу над несколькими уважаемыми организациями, контролирующими вопросы допуска рабочего контингента туда, где «сходят с конвейера» наши космические корабли, готовые бороздить просторы Вселенной.

«Уж не опростоволосились ли в сложной экономической ситуации на Байконуре, пригласив гастарбайтеров вогнать пару «саморезов» в корпус готовой взмыть в небеса ракеты?» — растерянно вопрошали некоторые представители блогосферы, всё ещё пребывающие под впечатлением кинокартин космического масштаба «Время первых» и «Салют-7».

Но возникла и другая версия. Космический корабль Союз МС-09, по мнению некоторых СМИ, просверлили в воздухе. Возможно ли это? Теоретически да, ведь находящаяся на борту корабля дрель «Makita» могла быть использована самими космонавтами.

«Кто сверлил?!» — вопрошают обыватели и эксперты, понимающие, что дрели не летают, как птицы, и самопроизвольно не запускаются. Да и свёрла не входят в обшивку, как в масло, сами, а направляются чьей-то твёрдой рукой.

Вариантов, на самом деле немного. На борту Союз МС-09 работают 5 человек. Включим гимны России, Германии и США и вспомним всех, кто работает в составе 56-й экспедиции, поимённо.

Начнём с русских, на которых по чистой случайности, Госдеп не успел повесить потенциально возможную попытку создания в дырке, проделанной в обшивке, секретной закладки «Новичка».

Российская Федерация на МКС представлена 47-летним Олегом Артемьевым, уроженцем Риги, белорусом по национальности. 118-й отечественный космонавт является героем России и, согласно открытым данным, проводил работы в открытом космосе на внешней поверхности МКС. Спортсмен. Блогер. Дайвер. По месту работы и жительства характеризуется только положительно. Женат. Воспитывает сына и дочь. Родители проживают в городе Витебск (Беларусь).

Всестороннее содействие ему оказывал Сергей Прокопьев, 43-летний уроженец Свердловска. В космонавтику выпускник Тамбовского высшего военного авиационного училища лётчиков пришёл из ВС РФ в звании подполковника.

Сергей Прокофьев — космонавт-испытатель, репутация которого не менее безупречна. В ходе выполнявшихся в августе ответственных работ «космический тандем» произвёл монтаж научного оборудования. Был осуществлён запуск двух наноспутников с ласковым русским названием «Танюша-ЮЗГУ» и ещё парочки под название «SiriusSat».

На мастеров глубинного сверления, а тем более на суицидентов, герои российской космонавтики не похожи ни капли. Сергея Прокофьева, как и Олега Артемьева, дома ждут любимая жена и дети. Но циничная мыслишка о том, что ностальгия изъела их души и вынудила «просверлить в ракете дырку» не отпускает многих.

А что же «западные коллеги» российских героев?

На МКС в составе 56-й «бригады» работает господин Ричард Арнольд, который в ноябре этого года отметит 55-летний юбилей. Уроженец города Шеверли, штат Мериленд, согласно данным «Роскосмоса» пребывает в счастливом браке, воспитывая двух дочерей. На «боевом счету» имеет два выхода в открытый космос, является магистром наук в сфере инженерной экологии, любит бегать, рыбачить, читать книги, кататься на велосипеде. Играет на гитаре. В общем, душа американского общества.

Его прелестной соотечественницей является латиноамериканка с американским гражданством Серина Мария Ауньён-Ченселлор, которой всегда 18. Серина Мария тоже, в общем-то, не чужой нам человек — дочь кубинских эмигрантов, причаливших к берегам США в 1960 году.

Единственная женщина на МКС является специалистом в области электроники и медицины. Но на станции присутствует в качестве бортинженера. Ранее работала доцентом Медицинского отделения Техасского университета. Спортсменка. Туристка. Не комсомолка. Увлекается баскетболом. Играет в крикет. Катается на водных лыжах. Замужем. Воспитывает дочь.

На МКС представлена и Германия. Гражданина ФРГ, работающего плечом к плечу с нашими космонавтами, зовут Александр Герст.

42-летний немецкий физик и вулканолог появился на свет в городке Кюнцельзау (Баден-Вюртенберг, ФРГ). Полёт на «Союз МС-09» для него второй. А во время первого Саша (если, конечно, его можно так называть на русский манер) отличился экстравагантной выходкой.

Пребывая в компании американских астронавтов Грегори Уайсмена и Стивеном Суонсона и наблюдая из космоса за тем, как развиваются события на чемпионате мира по футболу в Бразилии, азартный Герст заключил с ними пари в ходе матча Германия-США. Когда команда ФРГ победила со счётом 0-1, утерев нос «янки», выигравший Александр… обрил наголо коллег по цеху.

Всё произошедшее, конечно, было милым дружеским спором и не даёт повода предполагать, что неугомонный Герст поспорил с кем-то ещё или просто хотел показать нашим видавшим виды парням или американскому коллеге, как он умеет управляться с дрелью «Makita» в миниатюрном бытовом отсеке, где нашли отверстие.

Серина Мария также производит впечатление женщины адекватной. Не могла же она чисто по-женски упрекнуть мужчин в том, что они «гвоздя вбить не могут» и, тем самым, спровоцировать их на активные действия? Конечно же, нет.

Но, всё-таки, кто сверлил? «Диверсанты» на Земле. Или «камикадзе» в небе?

Вопрос остаётся открытым. К счастью, сейчас на МКС обстановка нормальная. Как в техническом, так и в психологическом аспекте. Команда из 5 «космо-астронавтов» работает в слаженной связке, не посматривая друг на друга косо.

А «Роскомос» на Земле просит представителей СМИ воздержаться от гипотез до окончания работы специальной комиссии, которая должна объяснить и Земле, и небу этимологию появления дырок без фантастических версий об американских лангольерах и русской «ГРУ-шной» моли. Вот тогда-то мы и узнаем ответ на вопрос:

Кто сверлил?! «Джамшут» на «Байконуре», или кто-то из наших (либо «их») соколов, которые были готовы на любые шаги для того, чтобы, не нарушая договорённостей и контрактов, «спуститься с небес на землю».

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