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Кто «слил» информацию об «отравителях» Навального из ФСБ? Подозревают полицейского

Лилия Караева
19 января, 2021 09:16
1 мин
Алексей Навальный с супругой Юлией
Facebook.com/navalny

Полицейский из Самары Кирилл Чупров мог быть причастен к утечке информации о людях из расследования оппозиционера Алексея Навального. По версии следствия, он предоставил постороннему лицу данные об авиаперелетах людей, которые в материале об отравлении блогера названы сотрудниками ФСБ.

Против Чупрова возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Фигурант уголовного дела является сотрудником отдела полиции № 6 по Самарскому району Самары. Сейчас он находится под домашним арестом.

Как пишет РБК, Чупров предоставил сведения из базы данных «Розыск магистраль». Эта база содержит информацию о поездках в поездах, на самолетах, пассажирским автотранспортом. Из нее можно узнать, куда отправлялся пассажир и куда прибыл. Полицейские входят в базу по персональному логину и паролю.

Источник издания сообщил, что Чупров мог поделиться информацией об авиаперелетах людей, фамилии которых упоминаются в расследовании Навального.

14 декабря вышло расследование The Insider, Bellingcat и CNN, в котором говорилось о возможной причастности сотрудников ФСБ к отравлению. Авторы публикации сообщали, что они посещали те же города, что и Навальный.

темы
Алексей Навальный
уголовное дело
Полицейский
Самара
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