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«Кто не спрятался – я не виноват»: Сергей Аксенов отчитал мэров городов Крыма
14 октября, 2021 16:56
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Kremlin Pool/Global Look Press
Глава Крыма Сергей Аксенов отчитал мэров Бахчисарая и Евпатории Дмитрия Скобликова и Романа Тихончука и объявил им выговор. Об этом он сказал в ходе совещания по проблемным вопросам ЖКХ.
В Бахчисарае Аксенова не устроила ситуация с вывозом мусора и состояние детских площадок.
Мэра Евпатории глава Крыма раскритиковал за срыв сроков обустройства придомовых территорий и состояние трамвайных путей на некоторых улицах города. Аксенов заявил, что ему было «стыдно» за этот «ужас».
Аксенов сказал, что скоро приедет с проверкой и предупредил: «Кто не спрятался – я не виноват», - сообщает телеграм-канал «Крыминформ».
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