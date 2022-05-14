Ксению Собчак могут признать иностранным агентом
Глава Комитета по выявлению иностранного вмешательства Александр Ионов заявил о начале процесса проверки телеведущий и политика Ксении Собчак на предмет иностранного финансирования.
Ионов отметил, что поэтому же поводу его комитет займется проверкой телеграмм-канала ведущей «Осторожно новости».
Известно, что в случае, если у Собчак будут выявлены поступающие из-за рубежа средства, её признают иностранным агентом, а все её информационные ресурсы – СМИ, выполняющими соответствующие функции.
Сама телеведущая с иронией прокомментировала информацию о грядущих проверках.
«Был бы человек, а статья найдётся», – написала она в своем Twitter-аккаунте.
По её словам, подобный принцип давно используется в России и одинаково работает по всем делам «об иностранном финансировании», - сообщает информационный портал «SecretMag».