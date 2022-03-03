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Ксения Собчак покинула территорию России в разгар военной операции на Украине
3 марта, 2022 17:54
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак покинула Россию. Напомним, Россия восьмой день проводит военную операцию на Украине.
Представитель Собчак Кирилл Суханов дал комментарий и ответил на вопрос, эмигрировала ли она.
Он сказал Telegram-каналу «Подъем»: «Она, разумеется, вернётся».
Суханов заявил, что Собчак в отпуске с ребенком за границей.
Напомним, Россия с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель - защита жителей Донбасса, а не оккупация Украины.
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