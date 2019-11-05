Ксения Собчак. Быть Муравьём

7 ноября, в годовщину Великой Октябрьской революции, Ксения Анатольевна выйдет за пределы возможностей репортёра, «поднимет Ленина из гроба» и возьмёт у него интервью.

Всё случится поздно вечером на ТВ-3. Канал, начавший вещание когда Ксюше было 14 лет, претерпел ряд «перезапусков» формата и ныне имеет статус «Первого мистического». Слоган «Всё, кроме обычного».

Интервью Ленина и Собчак разбавит и без того инфернальную повестку канала, включающую такие чудо-программы, как «Знаки судьбы», «Мистические истории», «Тайные знаки», «Гадалка» (Баба раздора).

Согласно замыслу ведущий задаёт вопросы, обращаясь к известной исторической личности, образ которой будет кропотливо воссоздаваться гримёрами. Ленин (а потом, рискнём предположить, Сталин, Николай II и другие одиозные персоны российской истории) отвечает подобранными редактурой программы цитатами. Никакой «отсебятины». Только подлинные высказывания культовых личностей российской истории в преломлении об актуальные вопросы нашей с вами современности.

Такой формат мог бы устроить Маргариту Симоньян, которую Ксения Собчак, отчаянно пытающаяся закосить под мегапопулярного Дудя на канале «Осторожно: Собчак», недавно пригласила на беседу.

Главный редактор телеканала Russia Today на момент интервью была на сносях, но отказать себе в удовольствии «опустить Собчак» Маргарита Симоновна, всё же, не смогла

Интервью было странным донельзя. Симоньян сразу дала понять, что визит к Собчак — акт милосердия авторитетного и умудрённого опытом журналиста по отношению к девочке-практикантке, которой «дешевле дать, чем отказаться».

Затем на свет Божий появился список заранее затребованных Симоньян у Ксюши вопросов. Ответы Симоньян перемежались фразами, намекающими на карьеризм и восхитительный инфантилизм Ксении Анатольевны, являющийся неотъемлёмой частью её образа:

— Ты напоминаешь мне меня 20 лет назад! — покровительственно заявляла Симоньян, подчёркивая для аудитории YouTube канала, что Ксения «порвала три баяна», пытаясь испросить у Маргариты интервью. — Я была такой же. Хотела сделать карьеру

Собчак, которой, похоже, было, действительно, важно собрать очередной миллион дизлайков, предъявив аудитории одного живую Симоньян, люто пыталась, изображать первокурсницу с журфака. Расспрашивала про интервью с Петровым и Бошировым — любителями солсберийской готики, по одной из версий являющимися кадровыми офицерами Главного управления Генерального штаба ВС РФ.

Симоньян нервничала всё больше, теребя в руках список вопросов. А Собчак давила на больную мозоль, напоминая про чудо-блюдо из нью-йоркского ресторана Lucyʼs Cantina Royale.

«Путинбургера» с пятью котлетами внутри весом 1952 грамма, созданного в одном из нью-йоркских фаст-фудов, конечно же, никогда не существовало. Но RT растиражировал эту новость в день 65-летия российского президента

Потрясая вопросами в воздухе, Симоньян намекала, что она опаздывает, ей скоро рожать, у неё дома тётя из США, гостящая у Маргариты Симоновны не только с туристической целью, но и мечтающая немножко отойти от кошмарного неведения. В него жители Соединённых Штатов погружены Госдепом, замалчивающим факт бомбардировок Югославии американской авиацией в 1999 году.

Собчак не унималась, вежливо «газуя» и доводя Симоньян до исступления:

- Помнишь историю с Макроном? – намекала она на то, что в преддверии выборов во Франции российскими СМИ была распространена информация о том, что будущий президент располагает оффшорными счетами на Багамах.

Были даже представлены какие-то финансовые документы, где вместо подписи Макрона фигурировало скопированное с плаката рукописное написание имени и фамилии кандидата предвыборной гонки. Обо всём этом пыталась «деликатно» поговорить Собчак, судя по всему, пославшая Симоньян на утверждение фейковые вопросы.

Симоньян не выходила из образа беременного разведчика, оказавшегося за линией фронта на территории, подконтрольной врагу. Психанув и сняв петличку, она направилась к выходу, произнеся на ходу: «Не иди за мной, ты же не Соболь!».

Летом, в коридорах «Эха Москвы», её действительно подстерегла юрист ФБК Любовь Соболь и довела пропагандистку до нервного срыва вопросом о том, почему мэр Собянин раздаёт своим сотрудникам квартиры льготников в Москве.

Когда Симоньян скрылась за дверью, Собчак растеряно воткнулась в смартфон, где, судя по всему, в редакционном чатике доложили, что интервьюируемая ушла в уборную, пообещав персоналу когда-нибудь вернуться.

«В туалет пошла, говорят…», — с видимым облегчением простонала Собчак

И Симоньян не обманула: брезгливо вернулась и дала Ксении закончить.

От интервью, в котором и государственная пропаганда и противоположный лагерь представлены весьма одиозными личностями, веет тоской. Но назвать провалом видео, набравшее более миллиона просмотров, где, как пишут в комментариях ниже «Симоньян чуть не родила», конечно, нельзя. Пусть пишут. Маргарита Симоновна счастливо разрешилась от бремени в более комфортных условиях (с чём её и поздравляем).

От Ксении стоит ждать новых сенсационных проектов. С Лениным у неё, гарантировано, получится лучше. Во-первых, зрители ТВ-3 привыкли и к не такому бреду. Вращающие глазами бакби-вещуньи, гадалки, знахарки, экстрасенсы всех мастей вносят щедрую лепту в процессы откровенной дебилизации российской аудитории не хуже Russia Today. Кто знает? Может, какой-то процент аудитории поверит, что экстрасенсам удалось «мобилизовать все чакры» и поднять Ильича, приведя его в студию к Собчак?

Рецептами успеха Ксения Анатольевна охотно делится с аудиторией. 19 октября в минской Чижовка-Арене, где сам Лукашенко смотрит и играет в хоккей, Собчак, на правах «самой узнаваемой женщины России» и «живой легенды российской журналистики» дала сногсшибательный мастер-класс на тему «Как построить личный бренд и монетизировать его».

Жителям минской Чижовки и её окрестностей тема очень зашла. Уже в 7 утра, 19 октября, Ксюшу, выступавшую в рамках форума «Бизнес-пробуждение-2019», ждали толпы людей. Они напоминали жителей Васюков, что открыли рты в ожидании Великого Комбинатора, готовящегося устроить сеанс одновременной игры или ударить автопробегом по бездорожью.

Для тех, у кого нет денег на билет, Ксения Анатольевна снимается в кино и готовит сенсации в личной жизни, подробности которой — достояние средств массовой информации и общественности. Не так давно жёлтые СМИ отработали информацию о том, что в ходе 12-часовой смены Ксения Собчак упоительно целовалась со своим партнёром по съёмочной площадке 51-летним Филиппом Янковским.

В фильме «Номер один» Ксения играет роль одухотворённой Мирославы Муравей, решающей развестись с мужем, когда в её жизни появляется визитёр из прошлого – её давний воздыхатель.

Ситуация многообещающа. До конца не ясно: пойдёт муж Ксении, режиссёр Константин Богомолов по стопам своего предшественника и набьёт морду Янковскому или воздержится? Как бы там ни было, в свои 38 лет Ксения умело «бодрит» аудиторию, используя все возможные и невозможные механизмы воздействия. Знает: Собчак никогда не бывает много. Как не бывает много раздражителя в эпоху стагнации

С ролью харизматичного раздражителя масс Собчак справляется безукоризненно и — вне всяких сомнений! — ещё не раз и не два воспользуется своим конституционным правом постоять в одиночном пикете в Чечне против Кадырова под охраной головорезов Рамзана Ахматовича или баллотироваться в президенты России с разрешения «дяди Володи», хранящего светлую память про Ксюшиного папу в своём горячем сердце.

«Русская планета» поздравляет Ксению Собчак с Днём рождения, желая захватывающих профессиональных свершений!