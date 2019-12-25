В Крым отправились первые поезда
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Фото: Елена Горбачева / Русская Планета

Фото: Елена Горбачева / Русская Планета

Пассажиры поезда Москва-Симферополь не будут спать всю ночь

Впервые за много лет из Москвы в Крым отправился пассажирский поезд. «Русская Планета» посмотрела на поезд изнутри и узнала у пассажиров исторического состава, чем они будут заниматься в ночь перед прибытием на полуостров.

Поезд №27\28, сообщением Москва-Симферополь, отправился с Казанского вокзала в 23.45 25 декабря 2019 года.

В Симферополь состав прибудет 26 декабря в 8.51

Ему предстоит пройти 2009 км за 33 часа 5 минут.

Всего на поезд продано 973 билета, но это с учётом ротации пассажиров. А так из Москвы на поезде уехало 850 человек.

Поезд двухэтажный, в нём нет плацкартных вагонов, есть один вагон СВ, 14 купейных и конечно же вагон-ресторан.

В меню посмотреть, признаемся честно, не успели. Бар имеется!

Ещё при входе в вагон-ресторан на стене есть мини-стенд с закусками.

А это, между прочим, начальник поезда. Наталья Блохина. Пока рассказывала журналистам, насколько это важное для всей команды поезда событие, чуть не расплакалась.

Пассажиры занимают свои места.

Кто-то серьёзно подготовился к поездке.

Самое интригующее событие, ради которого люди и брали билеты - проезд по железнодорожному мосту. Это случится примерно в 3 часа ночи 26 декабря. Спать не будет никто.

Этот пёсик тоже увидит Крымский мост!

Многие пассажиры, как и Любовь Николаевна, едут к родственникам. Кто-то брал билеты за месяц, а кто-то специально приехал из дальних регионов ради исторического момента.

Поезда будут ходить ежедневно. В планах перевозчика, компании «Гранд Сервис Экспресс» - запустить также поезда из Кисловодска, Мурманска и Екатеринбурга.

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