Крылья российского десанта

Россия отметила очередной День Воздушно-десантных войск. В следующем году крылатая пехота будет праздновать своё 90-летие. Условной датой рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях в Воронежской области десантировались 12 красноармейцев.

Развитие этого рода войск продолжительное время сдерживало низкое качество военно-транспортной авиации. По этой причине вклад ВДВ в победу в Великой Отечественной войне оказался достаточно скромным.

Воздушно-десантные войска превратились в серьёзную боевую силу ближе к 1960-м годам. В разгар холодной войны голубые береты стали подлинной элитой Вооружённых сил СССР. На них возлагались задачи по захвату ключевых объектов НАТО и проведению разнообразных диверсионных акций, включая уничтожение средств ядерного нападения

Без масштабного применения десанта не мыслилась война с западными государствами, к которой готовился Советский Союз. К середине 1980-х годов в составе ВДВ насчитывалось семь воздушно-десантных дивизий и три отдельных полка. По разным данным, СССР в кратчайшие сроки мог перебросить на территорию противника до 2-4 дивизий с техникой. Например, в 1981 году на учениях в Минской области высадились несколько десятков тысяч голубых беретов.

Распад Советского Союза нанёс страшный удар по Воздушно-десантным войскам, хотя министром обороны в 1992-1996 годах был кадровый десантник Павел Грачёв. Крылатая пехота практически перестала десантироваться с воздуха, то есть лишилась возможности заниматься важнейшей составляющей боевой подготовки. В условиях развала армии в двух чеченских кампаниях десантников использовали фактически как обычных пехотинцев.

Также голубые береты стали жертвой хаоса и бессистемности, которые воцарились в Минобороны демократической России. Вплоть до середины 2000-х годов военное ведомство не могло утвердить организационно-штатную структуру, которая более-менее адекватна военным угрозам и экономическим возможностям России. Становление ВДВ России стало долгим и болезненным процессом.

Тем не менее, в лихолетье, которое пережила наша страна, в Воздушно-десантных войсках удалось сохранить высокий уровень выучки солдатского состава и офицеров. Служба в рядах голубых беретов осталась почётным занятием. Кроме того, десант не утратил статус резерва Верховного Главнокомандующего, что лишний раз подчёркивает особую роль крылатой пехоты в Вооружённых силах РФ.

Главной задачей российских ВДВ, как и прежде, является захват плацдарма на территории противника. Речь идёт не только об объектах на территории стран-членов блока НАТО. Организационно-штатная структура голубых беретов сформирована таким образом, чтобы эффективно бороться и с террористическими формированиями

На сегодняшний день в крылатой пехоте сформированы три боевых компонента: десантно-штурмовой, воздушно-десантный и горный. Сегодняшние голубые береты заточены для выполнения боевых миссий как на западном направлении, так и в южных регионах (Северный Кавказ, Центральная Азии), где с 1990-х годов наблюдается высокий уровень террористической угрозы. Например, на ежегодных учениях ОДКБ отрабатывается переброска голубых беретов в район таджикско-афганской границы.

Численность современных ВДВ составляет около 40 тысяч человек, вдвое меньше, чем в СССР. Воздушно-десантные силы РФ насчитывают четыре дивизии, пять отдельных бригад и два полка. В 2023 году количество дивизий крылатой пехоты увеличится на одну единицу — 31-я десантно-штурмовая бригада будет преобразована в 104-ю десантно-штурмовую дивизию.

Говоря о достижениях в развитии ВДВ, официальные спикеры чаще всего акцентируют внимание на поступлении новейшей бронетехники, вооружений и парашютных систем. Закупка новой и модернизированной техники является одним из приоритетов Госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы.

С 2016 года в подразделения голубых беретов поставляются БМД-4М «Садовница» и БТР-МДМ «Ракушка», сконструированные на базе БМД-3. На стадии опытно-конструкторских работ находятся самоходное артиллерийское орудие «Лотос» (на замену «Ноне») и комплекс ПВО «Птицелов» (на базе ЗРК «Сосна»)

При этом на официальном уровне крайне мало докладывается о мерах по повышению мобильности ВДВ. Мобильность напрямую зависит от состояния парка транспортной авиации, структуры, качества и количества воздушных судов. В современной России сложилась парадоксальная ситуация: в составе Воздушно-десантных войск четыре дивизии, но ни одну из них невозможно оперативно перебросить на театр военных действий (ТВД).

Конечно, можно предположить (такие сведения носят секретный характер), что перед Минобороны не стоит данная задача, так как Москва не готовится к глобальной войне с Западом, а для купирования террористической угрозы переброска дивизии — мера явно избыточная.

Но с другой стороны, возможность государства перебросить дивизию ВДВ характеризует очень высокую боеспособность этого рода войск. Для России она бы стала дополнительным фактором сдерживания НАТО. Если анализировать официальную информацию Минобороны, то наша страна может единовременно десантировать только до нескольких тысяч человек. В частности, 11 июля транспортная авиация перебросила в Крым 2,5 тысячи голубых беретов.

К сожалению, данному вопросу уделяется недостаточно внимания в СМИ, хотя именно в мобильности заключено главное преимущество ВДВ перед другими родами и видами ВС. Предпринимаемые на текущий момент меры связаны в основном с усилением огневой мощи голубых беретов. Например, в планах Минобороны РФ сформировать пять танковых батальонов в дополнении к двум, созданным ранее

На первый взгляд появление танковых подразделений должно положительно сказаться на усилении боевых возможностей ВДВ. Однако нельзя забывать, что десантировать можно технику массой не более 18 тонн. 42-тонный Т-72Б3, который поставляется в Воздушно-десантные войска, под эти критерии, естественно, не подпадает.

Таким образом танковый батальон можно перебросить на театр военных действий только после захвата соответствующего плацдарма, то есть аэродрома, способного принимать самолёты Ил-76. Ещё один вариант применения танков — выгрузка на союзном аэродроме, но тогда бронированным монстрам придётся совершить марш до позиций противника.

Применение танков объективно «утяжеляет» крылатую пехоту. Собственно именно по этой причине на вооружении ВДВ стоит 125-мм самоходная авиадесантируемая пушка «Спрут-СД». Машина обеспечивает огневую поддержку голубым беретам, но, прежде всего, она предназначена для борьбы с танками противника.

Недостатком «Спрут-СД», как и другой авиадесантируемой техники, является высокая уязвимость. Конструкторы не могут надёжно защитить даже самые жизненно важные агрегаты, иначе машина не «впишется» в предельный показатель массы

Основным средством десантирования ВДВ является тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76. В отчёте Military Balance говорится, что сейчас в составе ВКС их более 100 единиц. В 2018 году была завершена разработка Ил-76МД-90А. В планах Минобороны закупить сотню этих машин до 2030 года. Скорее всего эта задача реализована не будет из-за постоянных срывов сроков создания и производства новой военной техники.

Что будет с парком советских Ил-76? С большой вероятностью его будут постепенно списывать, а построенные в конце 1980-х годов машины — модернизировать. Таким образом численность тяжёлых транспортников в разы не увеличится. Поэтому не стоит ожидать значительного повышения мобильности ВДВ.

Правда, данная ситуация вызвана не столько ошибками Минобороны, сколько разрывом военно-технического сотрудничества с Украиной, которая поставляла в РФ военно-транспортные самолёты и широкий перечень комплектующих. Все совместные проекты похоронил Майдан и недальновидность российского политического руководства.

Становление независимой от Киева военно-транспортной авиации происходит с огромным трудом. Львиная доля компетенций осталась в соседнем государстве, а ПАО «Ил» до 2014 года не был обласкан вниманием и деньгами государства

Однако Минобороны не сидит без дела. Поступление в войска Ил-76МД-90А — это всё равно большой шаг вперёд. Кроме того, в скором времени Воздушно-десантные войска обзаведутся собственным вертолётным парком. Данная мера упростит применение винтокрылых машин на ТВД и высадку голубых беретов на тактической глубине обороны противника.