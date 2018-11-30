Под крылом у западных кураторов
Под крылом у западных кураторов

«Эхо Москвы» рискует быть выдворенным из России

Радиостанция и по совместительству интернет-ресурс «Эхо Москвы» уже давно стал пристанищем для отъявленных русофобов, за деньги очерняющих Россию.

Некоторые уверены, что СМИ выступает в качестве своеобразного борца за справедливость и демократию. Однако так ли это на самом деле?

Подобные ошибочные утверждения моментально исчезают после детального ознакомления с материалами «Эха». Редакционная риторика основана исключительно на ненависти к собственной стране и ее гражданам. А немодерируемые комментарии к публикациям  и вовсе можно считать экстремистскими.

Наглядным примером русофобской политики издания является статья Владимира Пастухова «Когда Украина восстановит статус ядерной державы?». Автор не стесняется поливать грязью Россию и разжигать ненависть на национальной почве. Он призывает граждан Украины создать ядерное оружие и использовать его против нашей страны.

Сама за себя говорит и пометка МБХ-медиа над публикацией автора. Как известно, созданное Ходорковским СМИ запрещено в России. Однако «Эху Москвы» все нипочем. Радиостанция без зазрения совести занимается копипастом «шедевров» своры олигарха.

Чтобы выдать всю эту грязь за на более-менее достойную аналитику, «Эхо Москвы» разбавляет свои статьи «экспертным» мнением. При этом оспорить его никак нельзя, оно же экспертное! А то, что в качестве специалистов выступают феерические русофобы с Украины  вроде Владимира Омеляна, никого не волнует.

Говорить о том, что спикеры делятся своим «ценным» мнением задаром, не приходится. Среди тех, кто получает хороший гонорар за свои одиозные высказывания, мелькают Алексей Навальный, Дмитрий Гудков, Евгений Ройзман и другие. Складывается впечатление, что «Эхо» - своеобразная «прачечная», через которую нужные люди отмывают деньги.

Вряд ли такой метод работы интересен владельцу «Эха Москвы» «Газпрому». Ведь компания просто оплачивает СМИ лицензию. А содержимое материалов и их оплату курируют уже другие организации.

Меценатом, по всей видимости, выступает американский Совет по вопросам вещания. Говорят, он финансирует также издания вроде «Радио Свободы» и «Голоса Америки».

А «Эхо Москвы» тем временем продолжает оставаться безнаказанным, плюя на законы РФ. Ясно одно: давно уже пора прекратить эту вседозволенность и рассмотреть вопрос о закрытии русофобского СМИ.

Теги:
Места: Россия
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