Крупнейшее млекопитающее в мире стоит 99 тысяч рублей в Новосибирске

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Горожанин из Новосибирска выложил на Avito заманчивое предложение. В раздел «другие животные» мужчина поместил объявление о продаже слоненка Джони.

По словам продавца, слоненок «родился в Новосибирске». Цена вопроса составляет 99 тысяч рублей.

«Не спрашивайте, где я взял Слона! Подарили отцу, но содержать слона... Сами понимаете», - объяснил мужчина.

Как выяснила «Тайга.инфо», на снимке в профиле изображен другой слоник. Джони же, в свою очередь, несколько месяцев. Объявление висит на сайте с 24 сентября.