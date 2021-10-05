Крупнейшая страна мира даже не заметила глобального сбоя в работе интернет-сервисов
Проблемы с крупнейшими интернет-сервисами, такими как Facebook, WhatsApp, TikTok и другими, остались абсолютно незамеченными в Китае.
Китайские пользователи никаких проблем в работе своих приложений не заметили. Дело в том, что в Китае действует жесткая система контроля интернет-пространства со стороны государства и большинство популярных в мире сервисов там не работает в принципе. Вместо них используются китайские соцсети и мессенджеры, такие как Weibo, WeChat, QQ.
Примечательно, что популярный во всем мире сервис TikTok сам родом из Китая. При этом на родине приложение используется под брендом Douyin и никаких проблем из-за сбоев в европейской и североамериканской части мира оно не испытало, отмечает «ТАСС».
Днем ранее в работе сервисов Facebook произошел сбой в сетях маршрутизации. Это вызвало временный отказ, или замедление работы в сервисах Google, Instagram, Twitter, WhatsApp и многих других.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что глобальный сбой в сетях ни коим образом не сказался на работе связи в Кремле. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».