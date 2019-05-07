Россию наводнили энцефалитные и боррелиозные клещи

Кровососы отправляют россиян в лазареты вместо весеннего отдыха
Весной просыпаются клещи, наверное, самые известные паразиты, которым, для того чтобы продолжить свой жизненный цикл, необходимо найти временного теплокровного хозяина, например, человека.
Клещи очень активны при теплой (до +20С) влажной погоде; первый и максимальный пик активности приходится на весну; в августе - начале сентября есть вторая волна активности этих кровососущих.
Клещ переносит большое количество инфекций, самая опасная для человека - клещевой энцефалит.
Именно от клещевого энцефалита (КЭ) рекомендуется поставить прививки.
Теоретически прививаться от КЭ можно круглый год, но в период формирования иммунитета (две - три недели после вакцинации) очень опасно встретится с заражённым клещом. То есть, если вы уверены, что сможете оградиться от возможного контакта с клещами, можете ставить прививку и весной, и осенью. Но всё-таки предпочтительнее прививаться в холодное время года.
Вакцины от клещевого энцефалита доступны и в частных и в муниципальных клиниках.
Даже если вы застрахованы, не пренебрегайте возможностью снять с себя дополнительные тревоги при возможном укусе клеща - оформите страховку.
Хорошие страховки позволяют исследовать клеща/клещей при укусах на несколько инфекций; определить уровень антител в организме укушенного человека;
получить весь комплекс лечебных и профилактических мероприятий от клещевых инфекций;
Клещевым энцефалитом заражено всего около 4% клещей, боррелиозом уже около 50%.
Важно соблюдать простые правила в клещевой сезон:
- Правильная одежда для прогулок на природе. Специальные противоклещевые костюмы или заправленные в носки брюки, длинные рукава, плотные резинки, капюшон
- Репелленты, дымовые шашки. Обрабатывайте себя и своих питомцев перед выходом на улицу средствами, которые отпугивают насекомых;
- Регулярные осмотры каждые два часа (в среднем клещ ползает два часа, чтобы найти место для укуса)
- Обязательно внимательно осматривайте домашних питомцев, вернувшихся с прогулки, и Весь урожай, привезенный с дачи - огорода. Известны случаи, когда клещ попадал в квартиру с букетом полевых цветов.
Если клещ всё-таки укусил - главное, успокоиться и сделать следующее:
- Удаляем клеща аккуратно выкручивая по часовой стрелке. Можно использовать обычную нитку, пинцет для бровей или специальный экстрактор (продается в аптеке)
- Важно ничем не обрабатывать клеща! Так как при исследовании клеща наличие каких-то примесей (масло, спирт) искажает результат.
- Клеща помещаем в чистую баночку с крышкой.
- Место укуса обработать йодом, спиртом, любым антисептическим раствором.
- Обращаемся в ближайший пункт иммунопрофилактики. Рекомендую заранее выяснить какие медицинские центры рядом с домом, дачей, работой. Если планируете поездку или отправляете детей к бабушкам, потратьте несколько минут и четко выясните по какому адресу можно будет обратиться в случае укуса.
- В медицинском учреждении клеща заберут на исследования, дадут рекомендации на ближайшее время.
В случаях, если клещ оказался заразным, пациент будет лечиться у инфекциониста.
По поводу постановки иммуноглобулина я придерживаюсь однозначного мнения, что иммуноглобулин необходимо будет ввести только в случае, если клещ заражён энцефалитом.
Автор: Тищенко Татьяна Александровна, главный врач Клиники Один плюс один, эксперт по ДМС
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