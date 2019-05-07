Россию наводнили энцефалитные и боррелиозные клещи

Весной просыпаются клещи, наверное, самые известные паразиты, которым, для того чтобы продолжить свой жизненный цикл, необходимо найти временного теплокровного хозяина, например, человека.

Клещи очень активны при теплой (до +20С) влажной погоде; первый и максимальный пик активности приходится на весну; в августе - начале сентября есть вторая волна активности этих кровососущих.

Клещ переносит большое количество инфекций, самая опасная для человека - клещевой энцефалит.

Именно от клещевого энцефалита (КЭ) рекомендуется поставить прививки.

Теоретически прививаться от КЭ можно круглый год, но в период формирования иммунитета (две - три недели после вакцинации) очень опасно встретится с заражённым клещом. То есть, если вы уверены, что сможете оградиться от возможного контакта с клещами, можете ставить прививку и весной, и осенью. Но всё-таки предпочтительнее прививаться в холодное время года.

Вакцины от клещевого энцефалита доступны и в частных и в муниципальных клиниках.

Даже если вы застрахованы, не пренебрегайте возможностью снять с себя дополнительные тревоги при возможном укусе клеща - оформите страховку.

Хорошие страховки позволяют исследовать клеща/клещей при укусах на несколько инфекций; определить уровень антител в организме укушенного человека;

получить весь комплекс лечебных и профилактических мероприятий от клещевых инфекций;

Клещевым энцефалитом заражено всего около 4% клещей, боррелиозом уже около 50%.

Важно соблюдать простые правила в клещевой сезон:

Правильная одежда для прогулок на природе. Специальные противоклещевые костюмы или заправленные в носки брюки, длинные рукава, плотные резинки, капюшон Репелленты, дымовые шашки. Обрабатывайте себя и своих питомцев перед выходом на улицу средствами, которые отпугивают насекомых; Регулярные осмотры каждые два часа (в среднем клещ ползает два часа, чтобы найти место для укуса) Обязательно внимательно осматривайте домашних питомцев, вернувшихся с прогулки, и Весь урожай, привезенный с дачи - огорода. Известны случаи, когда клещ попадал в квартиру с букетом полевых цветов.

Если клещ всё-таки укусил - главное, успокоиться и сделать следующее:

Удаляем клеща аккуратно выкручивая по часовой стрелке. Можно использовать обычную нитку, пинцет для бровей или специальный экстрактор (продается в аптеке) Важно ничем не обрабатывать клеща! Так как при исследовании клеща наличие каких-то примесей (масло, спирт) искажает результат. Клеща помещаем в чистую баночку с крышкой. Место укуса обработать йодом, спиртом, любым антисептическим раствором. Обращаемся в ближайший пункт иммунопрофилактики. Рекомендую заранее выяснить какие медицинские центры рядом с домом, дачей, работой. Если планируете поездку или отправляете детей к бабушкам, потратьте несколько минут и четко выясните по какому адресу можно будет обратиться в случае укуса. В медицинском учреждении клеща заберут на исследования, дадут рекомендации на ближайшее время.

В случаях, если клещ оказался заразным, пациент будет лечиться у инфекциониста.

По поводу постановки иммуноглобулина я придерживаюсь однозначного мнения, что иммуноглобулин необходимо будет ввести только в случае, если клещ заражён энцефалитом.

Автор: Тищенко Татьяна Александровна, главный врач Клиники Один плюс один, эксперт по ДМС