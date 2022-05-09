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«Кровь тысяч украинцев» появилась сразу на всех телеканалах 9 мая
9 мая, 2022 09:56
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телеграм-канал Ксении Собчак
В России замечены взломы расписания кабельных телеканалов в сетях операторов «Ростелеком», МТС и НТВ-Плюс. На телевизорах Smart TV в описании программ появилась антивоенная надпись. Взлом заметили ночью и утром 9 мая.
Вместо обычного названия ТВ-программ, телевизоры начали отображать надпись про Украину.
«На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет в***е», - говорится в тексте.
Также, по словам пользователей, аналогичная надпись была замечена в описании программ сервиса «Яндеккс.Телепрограмма». Позднее надпись была удалена.
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