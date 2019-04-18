Крошка-сын миллионер

На самом севере Свердловской области раскинулся живописный городок Серов — типичный райцентр, умеренно развитый и даже называемый крупнейшим на Северном Урале энергетическим центром — благодаря Серовской Гидроэлектростанции, построенной ещё при Хрущёве.

Золотой папа

Экономика здесь тоже «не ловит звёзды» — типичная для провинциального городка с числом жителей до 100 тысяч, но уже несколько дней весь рунет только и обсуждает локальное экономическое чудо: оказывается, местный семиклассник может без особого труда зарабатывать наравне со взрослыми, а то и больше.

Например, малолетний сын главы города Василия Сизикова за отчётный год заработал без малого 406 тысяч рублей

Для понимания масштаба скажем, что средняя зарплата в регионе на начало прошлого года составила 33800 рублей — именно такой доход, как оказалось, ежемесячно получал сын главы городской администрации. Который, однако, достаточно быстро объяснил этот феномен: задекларированный им годовой доход отпрыска оказался лишь алиментами и ничем иным. Чиновник вдобавок ещё обиделся на журналистов, которые из такой бытовой истории вылепили мол невесть что.

«Алименты по действующему законодательству определяются как доход ребенка, – напомнил журналистам Сизиков. – Считал, что декларационная кампания нужна для достоверного предоставления сведений и противодействия коррупции, а не копания в подробностях частной жизни меня и моего несовершеннолетнего ребенка».

Тут и впрямь остаётся лишь порадоваться за ответственного отца, который не просто содержит, а весьма даже неплохо по местным меркам обеспечивает своего сына. Сам же 46-летний Сизиков, кстати, за прошлый год, согласно декларации, заработал 2,58 миллиона рублей. К тому же у сына серовского градоначальника в пользовании оказались квартира площадью 212 квадратных метров и дом в 552,8 квадратов. В общем, мечта, а не отец.

Возможно, то же самое могут сказать и домочадцы депутата Кировской думы Дениса Ерохина, который, судя по обнародованным декларациям растит настоящего олигарха.

Один из его несовершеннолетних детей умудрился в 2018-м году заработать почти 6 миллионов рублей, при том что у его отца годовой доход по декларации составил всего ничего — 104 тысячи рублей, а мэр Кирова, для сравнения, за тот же период заработала лишь 2,6 миллиона «деревянных»

И что интересно: Денис Ерохин по итогам 2018 года стал самым бедным кировским депутатом, хотя ещё лишь за год до этого — в 2017-м — он находился в числе лидеров по доходов среди других депутатов, его доход тогда превысил 19 млн рублей. А дети при этом ещё миллиардерами и в помине не были. Мы, конечно, не хотим допускать пошлую мысль, что Ерохин своё состояние просто и примитивно переписал на ребёнка, но тогда не хочется думать о самом страшном, что сын отца обворовал — верим, что это не так. Тем более, что, опять же исходя из поданой декларации, у детей депутата на троих… 21 квартира, 11 коммерческих помещений, жилой дом в 200 квадратов, земельные участки, а также доли в квартирах и помещениях.

Право слово, мэр Серова, которые СМИ все эти дни полощут, просто «нищеброд» какой-то рядом с простым кировским законодателем.

Хорошие «карманные»

Тема талантливых детей не менее талантливых родителей уже всплывала пару лет назад, когда в прессу просочилась информация о «золотых детках» власть имущих сограждан.

Например, ребёнок члена «Единой России» Ирека Богуславского за 2016 год смог «заработать» 2,4 млн рублей, правда недвижимостью он при этом, по крайней мере на тот момент, не владел

Тогда же выяснилось, что не дети а золото у другого члена правящей партии — Фатиха Сибагатуллина, несовершеннолетние дети которого явили себя настоящими ударниками. У двоих детей Сибагатуллина доход за 2016 год составил 692,2 тысячи рублей, у двух других — 504,5 тысячи и 423,5 тысячи.

Вполне скромно, даже без собственной недвижимости, правда это если забыть, что речь идёт о несовершеннолетних…

Наконец, ребёнок единоросса Ирека Зиннурова за тот же период заработал совсем уж смешные 397,8 тысяч рублей — в 10 раз меньше своего отца, но заметим: для школьника это всё равно очень неплохой результат, тем более, что вряд ли можно предполагать, что «на карманные» сын депутата зарабатывал за прилавком «Макдоналдса» — всё же прошли те времена, когда попасть туда можно было по блату…