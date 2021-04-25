Кризис короны. Маркетолог предрек большие проблемы монаршей семье Великобритании

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Принц Чарльз, главный претендент на королевский трон, не подходит на эту роль с точки зрения маркетинга. К такому мнению пришел маркетолог Николай Григорьев.

Таким образом он прокомментировал опасения англичан по поводу того, что монархия в Британии перестанет существовать в привычном понимании после смерти королевы Елизаветы II. По его словам, повод для беспокойства действительно есть.

«Королева действительно очень долго с нами. К ней все привыкли. Когда речь идет об английской монархии, в сознании всплывает именно ее лицо. Однако она живой человек и когда-нибудь уйдет, как и мы все. Это, безусловно, вызовет глубокий кризис в британской монархии», - сообщил специалист.

Сейчас среди жителей Туманного Альбиона активно обсуждается сын королевы, принц Чарльз. В обществе считают, что он не станет наследником престола, и власть перейдет к герцогу Кембриджийскому Уильяму, пишет ФАН.