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Крымские офицеры отправятся в тюрьму из-за попытки связаться с наркодилером

Марьям Ибрагимова
5 октября, 2020 15:57
2 мин
Фото: юрнадзор.рф
Фото: юрнадзор.рф

В Крыму двух военнослужащих и одного гражданского признали виновными в похищении человека. Их приговорили к разным срокам заключения – от 5 до 7 лет лишения свободы.

Судом установлено, что организатором преступления стал Озадовский – офицер в звании капитана. Ему пришла в голову мысль похитить наркодилера, чтобы вымогать у него деньги. Для облегчения реализации задуманного он привлек к делу своего знакомого прапорщика Шперлина и гражданского по фамилии Чехов.

В результате, суд признал Озадовского виновным в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и в вымогательстве. Бывшего военного лишили звания капитана и приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Шперлин тоже лишился своего звания. Суд приговорил его к пяти годам тюрьмы. Чехова осудили не только за похищение человека, но и за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 1 месяц, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Крымского гарнизонного военного суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

темы
военнослужащие
крым
наркодилер
офицеры
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