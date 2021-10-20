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Крым «введёт» жесткие ограничения для туристов и патрулирование городов «анти-ковидными дружинами»
20 октября, 2021 10:18
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Источник в Совете министров Крыма сообщил о готовящихся жестких ограничениях для туристов. С введением длинных ноябрьских выходных попасть на полуостров будет сложно.
Ожидаются ограничения в аэропорту и пансионатах. Возможно введение ПЦР-тестирования в аэропорту и при подъезде к Крымскому мосту.
По данным Telegram-канала ГлавМедиа, обсуждается патрулирование набережных для проверки QR-кодов и ПЦР-тестов анти-ковидными дружинами. Для приезжих будут закрыты все музеи и объекты культуры.
Ранее стало известно о возможном введении локдауна в Москве с закрытием ресторанов и торговых центров. Соответствующий проект указа мэра города Сергея Собянина готов.
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