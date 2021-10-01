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Крым превратится в курортный центр мирового уровня
1 октября, 2021 16:33
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Турпоток в Крым с начала года превысил рекордные 8 млн человек. Такие данные привел глава республики Сергей Аксенов.
Турпоток в Крым на 25% превысил показатели рекордного за весь постсоветский период 2019-го и составил 8,3 миллиона туристов.
Отмечается, что из общего количества туристов 62% прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% - авиасообщением, 8% - по железной дороге.
Также Аксенов рассказал, что в этом году гостей приняли шесть новых отелей, а за последние 6 лет открыто 44 гостиницы разного типа на 3 тыс. номеров. Крым планируется сделать курортным центром мирового уровня, пишут «РИА Новости».
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