Крым может оказаться не готов к наплыву оставшихся без Турции россиян

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Жители и власти Крыма сомневаются, что смогут обеспечить водой туристов, которые приедут отдыхать на полуостров вместо отменившихся путёвок в Турцию. В некоторых частях региона воду дают по графику. Об этом сообщило издание «Подъём».

По информации издания, в Алуште власти рассчитывают на то, что начнет таять снег в горах. Если это произойдёт, администрация сможет выстроить схему подачи воды на тёплый период. Сейчас же воду в городе дают по графику. При этом, объём запасов водохранилища гораздо меньше, что годом ранее.

«У нас действует график, подача воды с 5 утра и до 10 утра и с 5 вечера до 10 вечера. Водохранилище на вторник составляло 3 млн 400 тысяч кубометров. В прошлом году было 8 млн. Однако пока нет активного снеготаяния, шапки ещё лежат на горах, поэтому невозможно высчитать приток, который у нас будет», - сообщили в администрации города.

«Водоканал» Ялты также ведет подачу воды по графику - с 6 утра до 9 утра и с 6 вечера до 9 вечера. Тем не менее, новых ограничений в водоснабжении пока не ожидается.

При этом рядовые жители Крымского полуострова опасаются, что с началом туристического сезона подачу воды ограничат ещё сильнее, передаёт «Подъём».