Кремлевская стена как колумбарий и кладбище

К могилам у кремлевской стены и колумбарием для урн с прахом на Красной площади мы давно привыкли. Рядом проходят шумные демонстрации, грохочут парады. Рядом с захоронениями танцуют, веселятся, встречают Новый год. Устраиваются праздники, выставки, концерты. И даже играли в хоккей. Сам президент РФ Владимир Путин забивал голы возле могил. Это, вероятно, абсолютное мировое достижение – вряд ли кому-то из глав государств мира удавалось весело бегать на коньках в таком месте!

Впрочем, это продолжение старых традиций: в 1936 году на Красной площади гоняли мяч. Народу было много, но играли в футбол для одного – Сталина. Ему, стоящему на трибуне мавзолея, футбол, к счастью, понравился. Иначе в СССР футбол начали бы осваивать эту игру только после его смерти. А вождь угрожающе махал бы кулаком футболистам и болельщикам. Из мавзолея…

Мы как-то не осознаем, что захоронения у Кремлевской стены – это кладбище. А возле могил надо вести себя пристойно, тихо, а лучше даже безмолвно, чтобы не тревожить вечный сон усопших. Да и не простые они, а исторические личности. Правда, разной величины и значения. А некоторые вообще были недостойны таких почестей

Но это выяснялось позже. Но когда, по выражению Маяковского, на красный погост, «под траур / и плеск чернофлажий, / пока / убитого / кровь горяча» шли траурные процессии, все было торжественно: с венками, оркестрами, артиллерийскими салютами. И - с траурными речами, где говорилось о верных сынах (дочерях) партии, героях, борцах за правое дело, подвижниках и так далее. Каждая утрата, как правило, считалась невосполнимой.

…10 ноября 1917 года на Красной площади по постановлению городского военно-революционного комитета состоялись похороны большевиков – солдат, рабочих, крестьян, сражавшихся с юнкерами. Одна могила протянулась от Никольских ворот до Сенатской башни, вторая - от Сенатской башни до Спасских ворот. Туда после траурной церемонии опустили 238 гробов. Погибшие были обычные, ничем примечательные люди. Имена и фамилии многих вообще не известны.

Представители русской церкви выступили против гражданских захоронений без отпевания рядом с великими русскими святынями. Разумеется, их никто не послушал. Бурно заклубившийся революционный дух затмил голос разума…

Красный погост у Кремлевской стены разрастался. Здесь хоронили много, часто, почти без разбора. Кто помнит, например, венгра Антона Хорака? Он был военнопленным, затем сражался в рядах Красной армии. Погиб во время мятежа эсеров в июле 1918 года. Как говорилось в эпитафии на его гибель: «Ты умер, друг-мадьяр. / Ты до конца свершил свой подвиг благородный...»

Другая почти малоизвестная личность – матрос Александр Кавардаков. Погиб в Сибири, его тело привезли в Москву. Почти ничего не знаем мы и об артиллеристе Марке Мокряке, сложившем голову в Брянской области. А вот генерал Антон Станкевич был человеком известным. После сорока лет службы в царской армии, он перешел на сторону красных. Деникинцы захватили его в плен, призвали признать свои «заблуждения» и перейти на их сторону. Но генерал отказался. Поднявшись на эшафот, Станкевич сказал, что честно служил рабоче-крестьянской власти и сумеет достойно умереть за нее…

Первый нарком, похороненный у Кремлевской стены – Вадим Подбельский, ведавший почтами и телеграфами. Его смерть была бытовой – он поранил гвоздем ногу на субботнике и умер от заражения крови. Норвежская коммунистка Августа Осен тоже погибла случайно – во время авиационного праздника на Ходынском поле. И писателю Джону Риду, автору знаменитой книги «Десять дней, которые потрясли мир» не повезло - он скончался от тифа.

Летом 1921 года более двух десятков советских и иностранных коммунистов возвращались в столицу из поездки на рудники Подмосковного бассейна. Пассажиры ехали в новом аэромотовагоне, который приводился в движение огромным пропеллером, работавшим от мощного бензинового мотора.

В сотне километрах от Москвы поезд потерпел крушение. Среди погибших был личный друг Сталина – товарищ Артем (Сергеев), конструктор аэромотовагона Валериан Абаковский, немцы Оскар Гельбрих, Отто Струпат, болгарин Иван Константинов, американец Джон Фриман, англичанин Вильям Хьюлетт. Газета «Горняк» писала: «Герои Кремлевской стены приняли в свои ряды еще один геройский отряд - отряд товарища Артема»

Маяковский в поэме «Хорошо!» писал:



И чудится мне,

что на красном погосте

товарищей

мучит

тревоги отрава.

По пеплам идет,

сочится по кости,

выходит

на свет

по цветам

и по травам.

И травы

с цветами

шуршат в беспокойстве.

- Скажите-

вы здесь?

Скажите-

не сдали?

Идут ли вперед?

Не стоят ли?-

Скажите.

Достроит

комунну

из света и стали

республики

вашей

сегодняшний житель?..



Сейчас эти строки воспринимаются с иронической улыбкой…



Станция метро «Войковская» в Москве названа в честь советского посла в Польше Петра Войкова. В советское время это имя было окружено почетом и уважением – Войков был ветераном партии, приятелем Ленина. При советской власти занимал различные посты. Он пал от пули белогвардейца Бориса Коверды и был похоронен у Кремлевской стены.

Тогда тщательно скрывалось, что Войков участвовал в убийстве царской семьи и снял с руки одного из трупов перстень с большим рубином, которым любил хвастаться. Вот такой был пламенный большевик, имя которого увековечено в названиях почти 130-ти (!) улиц российских городов.

…В Стене Коммунаров замурованы останки более ста человек. Об иных память жива и поныне, имена других стерло время. Вот некоторые – из числа забытых: генсек коммунистической партии США Чарльз Рутенберг, председатель Коммунистической партии Великобритании Артур Мак-Манус, ветеран американского рабочего движения Вильям Хейвуд, член президиума Коминтерна Клара Цеткин, японский коммунист Сен Катаяма…

Бог с ними, пусть покоятся с миром. Ни у кого же не поднимется рука «чистить» стену, отделять прах «заслуженных» от «незаслуженных». Эти усопшие - часть летописи страны, наша боль и наша гордость.

Истинные герои – первый космонавт планеты Юрий Гагарин, его коллега Владимир Комаров, летчики Валерий Чкалов, Анатолий Серов, Полина Осипенко, Марина Раскова. Гордость Отечества - ученые Глеб Кржижановский, Игорь Курчатов, Сергей Королев, маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский.

Скользим взглядом по другим фамилиям. Фанатичная большевичка Розалия Землячка, бескомпромиссный сталинец Лев Мехлис, жестокий прокурор Андрей Вышинский. Они тоже похоронены здесь…

Мы привыкли к выражению «О мертвых либо хорошо, либо ничего». На самом же деле изречение древнегреческого политика и поэта Хилона звучит так: «О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды». Но сейчас лучше промолчать…

За Мавзолеем Ленина - гранитные бюсты. Здесь покоятся – как раньше выражались, «выдающиеся деятели Коммунистической партии и Советского государства». Нынче усопшие просто известные люди, и их деяния оцениваются по-разному. Одни вспоминают их с благодарностью, другие – с ненавистью…

В марте 1919 года на Красной площади похоронили председателя ВЦИК Якова Свердлова. Через шесть с половиной лет рядом появился второй могильный холм – народного комиссара по военным и морским делам Михаила Фрунзе. В июле 1926 года в могилу опустили тело председателя ВЧК, а позже ОГПУ - Феликса Дзержинского.

Красный погост хранит немало тайн. Неизвестно, почему и отчего ушли в мир иной эти и некоторые другие похороненные здесь люди. Была ли их смерть естественной или они ушли в мир иной не по своей воле? Загадок, которые никогда не будут разгаданы, на Красной площади таится много, очень много…

Здесь покоятся два маршала Советского Союза – Климент Ворошилов и Семен Буденный, члены Политбюро Андрей Жданов и Михаил Суслов. На Красной площади нашли вечный покой «всесоюзный староста» Михаил Калинин, главы СССР – Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Константин Черненко. А вот многолетний Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев такой чести не удостоился. Потому что умер не при должности, а на пенсии, куда его отправили за разные грехи и грешки. И потому тело грозного Никиты Сергеевича покоится «всего лишь» на Новодевичьем кладбище…

Прах еще одного главы Советского Союза – Иосифа Сталина – был помещен в мавзолей, но через восемь с лишним лет, в октябре 1961-го Хрущев распорядился похоронить останки вождя. Причина этого шага была изложена в решении XXII съезда КПСС: «серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребления властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее В.И. Ленина»

Автор намеренно обделил своим вниманием последнее прибежище вождя. Но о мавзолее Ленина сказано уже столько, что, кажется, добавить нечего. Не хочется повторять и то, что время от времени возникают разговоры о том, что тело вождя мирового пролетариата наконец-то необходимо предать земле…

Странно, но к могилам и урнам на Красной площади не пускают. Не только гостей Красной площади, но и родственников усопших. Почему? Неведомо. Может, боятся, что в венок спрячут бомбу? Или боятся манифестаций, провокаций?

В общем, скорбите, отдавайте почести на расстоянии. К могилам могут пройти только депутаты, министры, премьер-министр и, конечно, президент, а также иностранные делегации...

Некрополь на Красной площади несколько раз хотели убрать. В марте 1953 году после смерти Сталина вышло постановление ЦК КПСС, в котором говорилось, что необходимо «в целях увековечения памяти великих вождей Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина, а также выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства, захороненных на Красной площади у Кремлевской стены, соорудить в Москве монументальное здание - Пантеон - памятник вечной славы великих людей Советской страны. По окончании сооружения Пантеона перенести в него саркофаг с телами В.И. Ленина и И.В. Сталина, а также останки выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства, захороненных у Кремлевской стены, и открыть Пантеон для широких масс трудящихся».

Но это постановление так и осталось на бумаге.

Несколько лет назад пошли разговоры о переносе захоронений с Красной площади в подмосковные Мытищи. Газеты и интернет подхватили этот слух, однако церемония не состоялась. Но эти разговоры явно возникли не на пустом месте. Скорее всего, такая идея зрела в верхах, и у нее были сторонники. Но кто-то более властный и авторитетный – может, президент страны?! - поставил на этом крест. Дело очень хлопотное, к тому же было неизвестно, как его воспримет общество. Поэтому лучше оставить все, как есть. На том и порешили.