Кремль оставил оценку блокировки счета гражданки РФ белорусским силовикам

Общество

Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков отказался признавать незаконность действий Беларуси по блокировке счета жены заместителя министра финансов РФ.

По мнению Дмитрия Пескова действия, предпринимаемые властями Беларуси в отношении некоторых граждан России, не могут оцениваться аналогично действиям властей США в отношении некоторых граждан России.

Пресс-секретарь президента России, руководителя, призванного гарантировать Конституцию и защищать граждан страны, указал на то, что произошедшее – это «работа правоохранительных органов Беларуси», сообщает издание «Московский комсомолец».

О том, оказывается ли Министерством иностранных дел России соответствующая правовая помощь гражданам России, в отношении которых применены меры органами иностранного государства, не сообщается.

Ранее стало известно, что Беларусь пожаловалась на попытки России лишить её независимости.