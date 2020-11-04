Кремль и мавзолей Ленина сделают недоступными для посещения

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Московский Кремль и мавзолей Ленина 4 ноября, в День народного единства, будут закрыты для посетителей.

Также нельзя будет попасть к некрополю у Кремлевской стены. Это связано с проведением праздничных мероприятий.

Посетители смогут попасть только в Оружейную палату и на выставку Алмазного фонда России - через Боровицкий проход, сообщает телеканал «360».

Напомним, 4 ноября - выходной день в России.

День народного единства отмечается с 2005 года ежегодно 4 ноября в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.