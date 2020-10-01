Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Кражу подарка Владимира Путина раскрыли ФСБ и МВД

Лилия Караева
1 октября, 2020 12:59
1 мин
Владимир Путин в храме
Kremlin.ru

Федаральная служба безопасности (ФСБ) задержала похитителей Иверской иконы Божией Матери XVII-XVIII веков из Валдайского монастыря. В 2001 году ее подарил президент России Владимир Путин.

Кража иконы произошла 1 сентября. Преступники подплыли к острову Валдай на лодке, сделали подкоп и проникли на территорию. Разбив окно, злоумышленники проникли в храм и похитили икону вместе с напрестольным крестом и золотыми изделиями.

В ходе операции ФСБ и Главного управления уголовного розыска МВД России были задержаны два члена преступной группы, совершивших кражу иконы. Часть похищенного, включая икону, нашли в гараже у одного из фигурантов.

Как пишет ТАСС, задержанные являются уроженцами города Волхова Ленинградской области, один уже был судим. По факту произошедшего возбуждено дело по статьям «Кража» и «Хищение предметов, имеющих особую ценность».

Ранее сообщалось, что главную икону для храма Вооруженных сил напишут на пожертвование Путина.

темы
Владимир Путин
кража
икона
1 мин