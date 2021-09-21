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Люди
Красноярский депутат выведет людей на улицы с целью попротестовать против Моргенштерна
21 сентября, 2021 10:35
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Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Депутат Красноярского городского Совета от «Единой России» Вячеслав Дюков собирается вывести людей на улицы с целью попротестовать против скандального российского рэпера Моргенштерна.
Известно, что политик получил отказ от местной мэрии на проведение подобного рода события, однако несмотря на это, он все же хочет сделать все от себя зависящее, чтобы концерт артиста в регионе не состоялся. Пока выступление артиста запланировано на май следующего года.
Дюков хотел провести митинг 25-но, но коронавирус «вставил ему палки в колёса».
«Будем собираться инициаторами и обсудим дальнейшие действия», — написал политик в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».. Он считает, что Моргенштерн развращает нашу молодежь и это необходимо прекратить.
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