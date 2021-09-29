Красноярец поставил силовиков на уши — принес артиллерийский снаряд к участку
В микрорайоне Черёмушки в Красноярске 43-летний местный житель ни на шутку перепугал силовиков, пытаясь обезопасить себя и окружающих. Всё дело в том, что он оставил у полицейского участка артиллерийский снаряд.
Оружие было найдено мужчиной на рыбалке, где он отдыхал вместе со своими друзьями. Вдоволь наловив рыб и посидев у костра, он вернулся со снарядом времен войны домой, решив похвастаться находкой с женой, а после отнес оружие полицейским. Правда, он не стал предупреждать правоохранителей о найденном средстве, а просто оставил его возле участка, у шлагбаума.
Сотрудников отделения тут же эвакуировали, территорию оцепили и только потом полицейские принялись осматривать снаряд. Спустя пару часов мужчину задержали, а в его доме провели обыск.
Выяснилось, что оружие оказалось действующим, его увезли в поле и взорвали, передает Telegram-канал Mash.
Ранее силовики нагрянули с обыском к блогеру, рассказывающему о проблемах в небольшом городе РФ.