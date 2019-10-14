Красное мясо – беда для пенсионера

Заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной думы РФ Геннадий Григорьевич Онищенко – поистине неутомимый человек. К сожалению, сейчас Геннадий Григорьевич не так словоохотлив, как прежде, когда его зоркий глаз вторгался буквально во все сферы нашей жизни. Особенно активен он был на посту главного санитарного врача России, руководителя Роспотребнадзора. Но, слава богу, этот человек, над которым годы не властны, и сейчас настороже.

Он знает все и дает советы на все случаи жизни. Миллионы россиян, проснувшись утром, непременно интересуются, что нынче изрек этот благообразный, седовласый человек. От чего предостерег, куда направил и что посоветовал исправить. И – следуют его наставлениям. Или, по крайней мере, обсуждают их. Пришло время очередного словесного экзерсиса.

На этот раз Онищенко посоветовал пожилым людям отказаться от употребления красного мяса. Оно, по его словам, повышает риск развития онкологических и других заболеваний. Депутат Государственной думы, как всегда, настоятельно рекомендовал гражданам заменить красное мясо на другие источники белка, к коим относятся рыба, птица, молочные продукты

Не сомневаюсь, что миллионы россиян последуют – или давно следуют - этой рекомендации, однако не только потому, что согласны с авторитетным мнением. Просто мизерные размеры их пенсий не позволяют слишком сильно разнообразить свое меню. И красное мясо на столах многих российских стариков присутствует лишь в красные дни календаря.

Их рацион диктуется не количеством витаминов, содержащихся в блюде, не пользой для организма, а суровой необходимостью – как дотянуть до следующей выплаты. Недурно бы усталым от жизни пенсионерам есть побольше фруктов, овощей, хотя бы малость деликатесов. Они-то рады, да бюджет не позволяет. Удерживают дрожащими руками свою продуктовую корзину. Покупают, кряхтя от подсчетов, с волнением вглядываясь в ценники, что попроще, подешевле: хлеб, макароны, селедку, картошку. Как говорится, не до жиру. Ну а дальше вы знаете…

Что же касается красного мяса, то насчет него существуют иные, противные от точки зрения Онищенко мнения. Сей продукт содержит большое количество железа, цинка, фосфора, креатина и других витаминов. Красное мясо, конечно, в разумных пределах, полезно пожилым людям с пониженным содержанием гемоглобина, оно не содержит холестерина, развивающего атеросклероз

Впрочем, возможно, так думают лишь недальновидные люди, конечно же, не специалисты, а лишь мнящие себя таковыми, или даже коварные «иностранные агенты».

Онищенко же зрит в корень - государственной политики. Он всегда был в ее фарватере, одобрял и подтверждал непререкаемость указов, пользу приказов и высказанных с высоких трибун мнений. Но не напрямую, а косвенно, ссылаясь на их необходимость, напоминая об их благе и грядущей благости.

Едва возникала напряженность в отношениях нашей страны с каким-то зарубежным государством, Онищенко немедля – куда убедительнее и громче нот МИДа - выступал с очередным заявлением. Он давал понять, что зловредность недругов проявляется и в качестве поставляемых продуктов. Когда ухудшились отношения с Украиной, Онищенко потребовал отказаться от их сыра и конфет. На строптивость молдаван и грузин он призвал ответить бойкотом их вин. Как только стали проявлять норов литовцы, Геннадий Григорьевич завел разговор о вредности их молочной продукции. И так далее.

Онищенко не просто запрещал, а заботился – и в этом нет сомнений! - о здоровье соотечественников. Но вот что характерно: как только разногласия устранялись, отношения между странами налаживались - вредные зарубежные продукты мгновенно становились безвредными. Но не навсегда, а до очередного международного кризиса…

Если бы дело ограничивалось лишь продуктами, Онищенко можно было считать специалистом узкого профиля. Диапазон же его советов и наставлений широк и необозрим, он касается многих, если не всех сфер жизни. Воистину, Онищенко мог бы олицетворять собой целое, пока не созданное министерство советов. Сказанное и указанное Геннадием Григорьевичем достойно увековечения – пусть не в бронзе, а хотя бы в издании отдельным томом. Этот сборник будет актуальным, своевременным и – патриотичным.

Онищенко наказывал нам, где отдыхать – разумеется, только в России и брезгливо отвернуться от чужеземных красот. Не употреблять суши («Зачем есть эту пораженную глистными инвазиями рыбу?»), есть только отечественную свинину, ибо импортное мясо хрюшек менее качественно и может содержать вредные для организма неожиданности. Да и вообще отбросить «их нравы» - в большом и малом: «Слово «сиеста» я никогда не произносил, для меня это ругательство».

Онищенко предавал анафеме табак, он, яростный противник алкоголя, настоятельно рекомендовал россиянам совершенно отказаться от него, не употребляя ни в горе, ни в радости. Более того, наш герой был уверен, что это произойдет. Еще в стародавние времена он изрек: «Думаю, что в 2008 году произойдет перелом, и мы, слава богу, возродимся в своем устремлении и избавим Россию от более чем 300-летнего загула, инициированного Петром I. Мы вернемся на круги своя, станем патриархальной, почитающей домострой, в плане потребления алкоголя, страной».

Увы, тот самый перелом так и не наступил. Ну ничего, будем ждать, как и деятельный Геннадий Григорьевич: «Я не теряю надежды, что в конце концов наше общество бросит пить вообще, и алкоголь будет стоять только в музеях, рассказывающих о темном прошлом нашей страны»

Онищенко указывал россиянам, чем заниматься на досуге, как проводить праздники и обращаться с животными. И, конечно, как воспитывать детей, к чему их призывать и от чего предостерегать: «Павка Корчагин не был таким целеустремленным в строительстве узкоколейки, как наши дети, которые ночи напролет проводят в изучении виртуального мира».

Еще одно изречение Геннадия Григорьевича достойно повторения: «Надеть на всех людей маски - это вообще моя сокровенная мечта. Маска на 98 процентов защищает от инфекции». Это, несомненно, хорошая идея, своевременная. Хорошо бы дополнительно снабдить каждого россиянина противогазом и каской. Ведь международное положение крайне неустойчиво, зловредное НАТО неуклонно приближается к нашим границам…

Своевременным остается призыв Онищенко запретить митинги, чтобы люди «не чихали друг на друга». Видимо из этого следует, что если власть чихает на всех нас, то это абсолютно безвредно. Так же, как удары полицейских по головам, печени, легким и прочим органам демонстрантов и даже сторонних наблюдателей.

Странно, что до сих пор Онищенко не высказался о несомненной пользе повышения пенсионного возраста. Можно было сказать, что в долгом ожидании ухода на заслуженный отдых человек мобилизует все свои внутренние ресурсы – не только организма, но и моральные, физические, финансовые. Закаляется, становится стойким к любым испытаниям

Однако не стоит так уж сильно стремиться выжить. Уход человека в мир иной – возможность хоть немного помочь государству. Оно и так прилагает неимоверные усилия, чтобы заткнуть алчущие и кричащие рты. Еще недавно уговаривало: «Денег нет, но вы держитесь…» Сейчас же представители власти уже не без стеснения, а просто и деловито сообщают об очередном поборе. Им-то ни в чем не хочется себя ограничивать…

Наверное, можно найти пользу и в постоянном повышении тарифов ЖКХ, и странно, что Онищенко этого не заметил. В таком случае россияне удержались бы от бесполезных покупок, избежали бы ложной привлекательности зарубежных красот. И по достоинству оценили бы красоту родного края. Разумеется, в шаговой доступности от своего дома.

В тусклом свете приближающийся зимы уместно вспомнить еще один призыв Геннадия Григорьевича – не употреблять в пищу снег. Уж не помню, по какому поводу он тогда высказался. Но и сегодня его слова актуальны - вдруг оголодавшие пенсионеры уж совсем ошалеют. Однако, по словам Онищенко, этого делать не стоит: «По сути, снег - это дистиллированная вода. Из нее выпарились соли, загрязнения, а сама она в девственно чистом состоянии поднялась в небо, превратилась в снег и упала на землю. Но у нас загазованный, загрязненный воздух, и вода абсорбировала много нехорошего. Поэтому есть снег нельзя».

А что можно, Геннадий Григорьевич? Чтобы было полезно, к месту и непременно патриотично?