«Красная зона» Донецка
«Красная зона» Донецка

Забавы снайперов на жилой территории повышенного риска

Поселок шахты Трудовская, юго-западная окраина Донецка. Пятнадцать минут на машине от цветущего центра, и вы попадаете в иной мир, где война ощущается каждой клеткой.

Сюда не ходит общественный транспорт и не ездят такси. Здесь нет магазинов, детского сада и школы, а каждый чудом уцелевший жилой дом изрешечен следами от пуль и осколков. Улицы здесь пустынны, сюда не пускают посторонних. И даже местные жители попадают домой, показывая паспорт с пропиской на блокпосту, отделяющим это прифронтовое гетто от цивилизованной жизни.

Такие места называют зоны повышенного риска, или «Красная зона» - населенные пункты расположенные вблизи линии фронта

Сами того не ведая люди оказались заложниками вооруженного конфликта, которому пока не видно конца. Каждый день для них это испытание и игра в рулетку со смертью, правила которой установлены не ими. От крайней улицы до передовых позиций ВСУ расстояние примерно 800 метров и люди не чувствуют себя даже дома в полной безопасности.

Кто мог отсюда давно уехали, а остались в основном те, кто не может двинуться с места в основном в силу финансовых причин. В поселке много брошенных домов, среди которых попадается немало современной постройки с приличной наружной отделкой.

Редкие дни здесь обходятся без обстрелов, люди свыклись уже на столько, что даже дети, играя во дворе, слыша раскаты выстрелов на окрики родителей, отвечают: «Мама я не пойду домой, ведь еще сильно стреляют».

Здесь выросло уже поколение 3-4 летних детей, не знающих мирной жизни.

Среди игрушек зачастую можно увидеть гильзы от патронов или причудливые осколки различных боеприпасов, которыми тут нашпиговано все вокруг

Для них обстрелы и война это норма и они думают, что так живут везде. Подростки чуть постарше не хуже военных могут по звуку, точно определить, из какого вида оружия произведен недавний выстрел.

- Моему ребенку 4 года, как то в телефонном разговоре Кристина спросила у моей сестры живущей в России, «а у нас сегодня тихо, у вас тоже не стреляли?», - рассказывает Оксана, мама двух очаровательных дочурок Насти и Кристины.

Летом 2014 года в период интенсивных боев снаряд украинской армии полностью разрушил их дом. Благо в тот момент семья пряталась в бомбоубежище, и никто не пострадал. Они перебрались в летнюю кухню, где еще как то можно было жить. Но беда не заставила себя долго ждать – от разорвавшейся рядом мины случился пожар, и удалось спасти лишь документы и кое-какие вещи. Сейчас семья ютится в деревянном сарае, который муж Оксаны на скорую руку утеплил, переоборудовал под жилье, провел электричество и выложил печь. Вода во дворе, удобства тоже.

- Руки у него золотые и сейчас работает на двух работах. Очень устает. А тут еще доехать надо. Утром минут 20 до автостанции топает, и из Донецка нужно успеть на последний автобус в 19:00. И не факт, что от автостанции он дойдет нормально домой, сколько раз было, что начинается обстрел, и он заляжет под какое-нибудь  укрытие или дом и ждет, пока не закончится. Так и живем.

В 2014 напротив их тогда еще не разрушенного дома была детская песочница. Старшая дочка Настя, на тот момент 4 годика вышла погулять. Рядом с ней в песок стукнула пуля, ребенок не понял в чем дело – вторая пуля рядом подняла пыль. Девочка закричала диким криком и убежала в дом.

Позже выяснилось, что так развлекался украинский снайпер, устроивший лежку где-то на терриконе, из которого поселок просматривается как на ладони

Конечно, он не хотел девочку убивать, а по-своему забавлялся, но ребенок от пережитого испуга потом долго боялся выходить на улицу, и только психологическая реабилитация помогла бороть ей страх.

В постигших их семью бедах Оксана винит украинскую власть, развязавшую братоубийственную войну. Как и многие здесь, они хотят покинуть опасный район, но финансовое состояние семьи едва позволяет сводить концы с концами и снять квартиру в более спокойном районе Донецка семья просто не в состоянии. Живут от обстрела к обстрелу в надежде, что где то возобладает здравый смысл, наступит мир и жизнь вернется в мирное русло.

Автор: Андрей Незваный

Теги:
Места: Украина, ДНР
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