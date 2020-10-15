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Крайние меры: На месте утечки воздуха на МКС нашли трещину. Её заделывают скотчем

Антон Мельников
15 октября, 2020 16:55
1 мин
в
«Русская планета»

На Международной космической станции (МКС) обнаружили «царапину», которая, вероятнее всего, является причиной утечки воздуха. После того как её очистили - под ней обнаружилась трещина. Об этом рассказал находящийся на станции космонавт Анатолий Иванишин.

Найденную в российском сегменте МКС трещину экипаж попытается устранить с помощью поролона и клейкой ленты. Задача поролона – создать «пузырь», передаёт «Интерфакс».

Напомним, ранее космонавтам удалось обнаружить трещину на МКС с помощью разорванного чайного пакетика. Чаинки были рассыпаны в воздухе, после чего они скопились в месте «царапины».

темы
космос
утечка
МКС
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