КПРФ будет выдвигать на выборы только коммунистов со стажем Сторонние политики больше не получат поддержку КПРФ на выборах. Коммунисты пожалели, что поддержали на выборах Цукасова. Цукасов не оправдал надежд КПРФ на выборах. Цукасов подвел коммунистов на выборах. Коммунисты не будут поддерживать других политиков из-за провала Цукасова на выборах

Отделение партии КПРФ «Алексеевское» больше не будет поддерживать на выборах политиков, которые не являются членами партии. Соответствующее решение принято на пленуме, посвященном прошедшим выборам в Московскую городскую Думу.

На днях в Алексеевском МО партии КПРФ прошел пленум, где были обсуждены итоги прошедших выборов в Мосгордуму. В ходе заседания было принято решение не поддерживать на выборах политиков, не являющихся членами партии.

Политики, не состоящие в КПРФ, больше не смогут получить на выборах поддержку коммунистической партии. Такое решение было принято в ходе пленума, посвященного прошедшим выборам в Мосгордуму.

Коммунисты на прошедших 9 сентября выборах в столичный парламент поддержали ряд кандидатов, не являющихся членами партии, в том числе Сергея Цукасова, выдвигавшегося по 14-му избирательному округу.

Его кандидатуру активно продвигал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Он называл Цукасова «левым демократом», который будет представлять интересы коммунистической партии в столичном парламенте. Однако самовыдвиженец не смог собрать необходимые документы для регистрации в качестве кандидата. Цукасов не предоставил справку об отсутствии иностранных обязательств имущественного характера.

В результате победу в 14-м избирательном округе одержал представитель «Яблока» Максим Круглов, которого поддержал сам Цукасов после отказа в регистрации. Впоследствии «яблочник» выступил с резкой критикой в адрес КПРФ. Политик в эфире одной из радиостанций заявил, что «яблочники» будут сотрудничать с коммунистами при условии, что они «не являются ярыми сталинистами».

Таким образом, решение руководства партии в лице Рашкина о поддержке Цукасова лишило возможности местное отделение выдвинуть своего кандидата. Одержавший же победу Круглов оказался противником коммунистической партии.

«Чтобы в дальнейшем избежать ситуации, когда победивший единый кандидат от оппозиции тут же объявляет себя борцом со сталинизмом и большевизмом, на Пленуме большинством голосов было принято решение об ужесточении требований к людям, которые будут выдвигаться и поддерживаться МО КПРФ «Алексеевское», - говорится в заявлении местного отделения КПРФ.

В частности, коммунисты приняли решение, что будут поддерживать только членов КПРФ, стаж которых составляет не менее 3 лет.

«В связи со сложившейся ситуацией и обострением идеологической борьбы, коммунисты МО КПРФ «Алексеевское» надеются на поддержку их решения Московским городским комитетом КПРФ», - указывается в сообщении.