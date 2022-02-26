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Ковент-гарден отменил выступление Большого театра
26 февраля, 2022 17:28
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Ссылаясь на российскую специальную операцию в Украине Британский Королевский театр оперы и балета Великобритании отменил все будующие гастроли Большого театра.
Об этом заявили сотрудники английского министерства культуры не смотря на то, что «Летний сезон балета Большого театра в Королевском оперном театре находился на последней стадии планирования.
«К великому сожалению, в нынешних обстоятельствах новый сезон не может начаться и не будет продолжаться», – сообщает РИА «Новости», ссылаясь на авторитетное издание Times.
Российская балетная труппа планировала поставить двадцать один спектакль в летний период работы театра.
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