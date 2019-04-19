Котлеты с запахом и кисель с волосами: чем кормят кировских школьников
Котлеты с запахом и кисель с волосами: чем кормят кировских школьников

Кировские школьники массово жалуются на некачественные продукты в столовой

Стало известно, что в общеобразовательную школу №32 города Кирова прибыли сотрудники Роспотребнадзора. Сообщается, что причиной их визита стали многочисленные жалобы учеников и их родителей на качество школьного питания.

Сотрудники надзорного ведомства нагрянули с проверкой на пищеблок одной из кировских школ. Известно, что воспитанники учреждения массово жалуются на плохое самочувствие после приемов пищи в школе. Родитель одного из учеников пояснил, что ребенок недавно рассказал ему о волосах, обнаруженных в киселе, и дурном запахе от котлет.

Сотрудники Роспотребнадзора взяли смывы с оборудования на пищеблоке и отправили продукты на пробу. Результатов их исследования следует ожидать не позднее 22 апреля. Также сложившейся ситуацией заинтересовалась прокуратура Ленинского района.

Пока с жалобами в медицинские учреждения города обратился лишь один учащийся. Школа №32 продолжает работать в обычном распорядке. Однако профилактическая дезинфекция уже проводится.

Как сообщают лица, хорошо знакомые с ситуацией, проблемы с питанием в образовательном учреждении наблюдаются уже порядка двух лет. Их возникновение обусловлено масштабными кадровыми перестановками среди сотрудников столовой. Дети повально жалуются на ненадлежащее качество продуктов питания.

Теги:
Места: Россия
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