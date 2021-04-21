«Косяки за прививки»: на вакцинацию теперь заманивают наркотиками

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В Нью-Йорке неправительственная организация DCMJ приступила к раздаче привившимся от коронавируса гражданам наркотическое вещество в самокрутках, чтобы привлечь людей к иммунизации.

Организаторы проводят акцию «Косяки за прививки». За день самокрутки с марихуаной получили более 4 тысяч человек. Как говорят организаторы, некоторые недобросовестные граждане вместо сертификата о вакцинации приносят справку о наличии антител, сообщает РИА «Новости».

Марихуана использовалась для достижения наркотического эффекта ещё в древней Иудее.

После проведения раскопок в древнем городе Арад в 45 км от Мертвого моря, был обнаружен храм. На поверхности алтаря в святилище времен Иудейского царства были найдены следы сжигания конопли, привезенной из Центральной Азии.