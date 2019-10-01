Кость с барского стола

Многие возмущаются по поводу пересмотренного приговора Павлу Устинову, который был задержан во время акции в центре Москвы 3 августа. Как известно, вчера он по решению Мосгорсуда получил год условно. Напомню, что тот день он просто стоял у метро «Пушкинская» и звонил по мобильному телефону. Другими словами, реальный срок – три с половиной года, вынесенный Тверским судом, он получил ни за что. И условный – тоже.

После вынесения первого приговора поднялся неимоверный шум, за Устинова вступились многие, в том числе, известные люди, в частности, народный артист России Константин Райкин. Павла освободили из-под стражи, последовала апелляция, которая и была рассмотрена Мосгорсудом. Оптимистам почему-то казалось, что люди в черных мантиях во всем разберутся и вынесут справедливое решение. То есть, Устинова непременно оправдают.

Но это, извините, была наивность, незнание или презрение отечественных реалий. Российский суд давно уже не судит, а действует в интересах власти, работает под ее диктовку. И безжалостно карает тех, кто против этой власти выступает. Суд волен сам разбираться в делах, не получивших широкой огласки, тех, которые при любом исходе не затрагивают интересы верхов. Ему даже позволено выносить справедливые решения

В прочих случаях суд действует по ее приказу. Это еще раз наглядно показала история с Устиновым. Было велено его примерно наказать. Хотя он вообще ничего противозаконного не совершал. Но раз «царевы слуги» - впятером! – его побили, скрутили, стало быть, было за что. Тем паче, один из росгвардейцев Александр Лягин во время усердной «работы» получил вывих плеча. Однако суд решил, что травму несчастному нанес Устинов. И, стало, быть, применил насилие к представителю власти, который чуть ли не на голову его выше.

Во время первого суда Лягин жаловался, что «терпел и превозмогал» невыносимую боль. И суд к нему снизошел, хотя на видео видно, что Устинов недвижно лежал под градом ударов и не сопротивлялся.

Кстати, Мосгорсуд изучил две видеозаписи задержания Устинова, которые ранее отказался смотреть Тверской суд. Согласно заключению, по результатам служебной проверки в действиях правоохранителей, задерживавших Устинова, нарушений не выявлено.

Поразительно! Прилюдное, беспричинное и крайне жестокое избиение человека уже не считается нарушением закона. Видимо статья 286 - «Превышение должностных полномочий» вычеркнута из уголовного кодекса РФ

Во времена сталинского прокурора Вышинского, «царицей доказательств» было признание обвиняемого. В любой ситуации, пусть даже и под пытками. Сейчас же и признаний никаких не требуется. Потребовали «большие» люди: наказать. Просто так и чтобы другим неповадно было. И суду плевать на достоверные факты, видеозаписи, показания свидетелей и прочая, и прочая…

Вспомнился анекдот времен Сталина: «Двое заключенных разговаривают в тюремной камере. «У тебя какой строк?» - спрашивает один. «Двадцать пять», - отвечает другой. «За что?» «Ни за что». «Врешь! Ни за что десять дают»

О тех временах мы еще вспомним…

«Мы заприметили его (Устинова – В.Б.) в толпе и целенаправленно шли к нему... он выглядел подозрительно. Выкрикивал лозунги», - рассказал суду якобы пострадавший Лягин. Сам он не слышал, что Устинов кричал, но «в его группе слышали».

Тверской суд вынес карательный приговор, но власть, прислушавшись к нарастающему гулу с улицы, скорчила недовольную гримасу и слегка отступила. Однако несправедливость – очевидную, вопиющую - не признала.

Заседание Мосгорсуда по поводу апелляции дважды переносилось – вероятно, шли напряженные дебаты по поводу дальнейшей «стратегии». Возможно, предлагалось прежний приговор – «осветлить». То есть, тот же срок – три с половиной года – превратить в условный. Того же потребовал прокурор - Анастасия Зверева. Она по-прежнему – вопреки всему, всему! – заявила, что вина Устинова доказана.

Но раз доказана, тогда почему суд смягчил приговор?! Не потому ли, что недавно глава Росгвардии, генерал Виктор Золотов бросил многозначительную реплику? Он, посчитав чрезмерным срок, на который был первоначально осужден Устинов, сказал, что ему достаточно было дать год условно…

В итоге Устинову вынесли именно такой приговор - с испытательный сроком в два года. Но это вовсе не радует. Более того, решение Мосгорсуда – это издевательство, кость, брошенная с барского стола…

Во-первых, как уже было сказано, совершена явная, вопиющая несправедливость. Во-вторых, Павла вполне можно упрятать за решетку на реальный срок и сейчас. Если, скажем, он опять вздумает стоять с телефоном у какого-нибудь метро…

Далее не трудно представить. К нему подходят или резво подбегают стражи порядка. Дальше они могут сделать с ним то, что замечательно умеют – измутузить дубинками. Потом у кого-то из самых усердных обнаружится вывих плеча и сотрясение мозга. От усердия. Ну а дальше - понятно…

Поэтому Павлу, - да и всем нам - стоит во избежание больших неприятностей реже бывать на улицах и почаще сидеть дома. Вдруг стражам порядка что-то покажется или почудится. В квартиры они, омоновцы и росгвардейцы, не врываются. Пока…

Теперь подробнее о том, почему были напрасны ожидания тех, кто ожидал оправдания Устинова. Можно развеять и иллюзии тех, кто ждет реабилитации других людей. Если такое происходит, значит, случилось что-то невероятное…

При Сталине, когда была раскручена беспощадная карательная машина, процент оправдательных приговоров составлял от 10 до 13 процентов! Сегодня, при Путине – 0,3 процента

Оправдание при Сталине, конечно же, было невозможно на судах «троек», где вердикт, точнее его подобие, был написан заранее. Вся процедура длилась 10-15 минут, после чего несчастных уводили на казнь. Этот нескончаемый конвейер смерти работал с утра до ночи. Никаких апелляций не было и в помине, поскольку, все, кто попадали в руки НКВД, превращались в преступников, которых надлежало уничтожать без пощады.

Однако, в обычных судах, где дела рассматривались более тщательно, с учетом обстоятельств, фактов, оправдание подсудимых было явлением нередким. Стоит учесть и другое – довольно велик был процент дел, которые были прекращены, не дойдя до суда – за недостаточностью улик, доказательств, и прочего, что могло служить поводом для обвинения. Так что, время во времена Сталина чудовищная несправедливость (ее было куда больше!) причудливо переплеталась с уважением к закону. И когда вспоминают ту эпоху, многие именно на второе обращают более пристальное внимание.

Сегодня, как уже было сказано, суды выполняют приказы и прихоти власти. Но очень редко они выносят оправдательные приговоры и по другим причинам. По словам бывшего судьи Мосгорсуда, профессора Сергея Пашина, «на суд воздействует не столько прокуратура, сколько весь силовой блок. Воздействие может быть прямым, ибо председатель суда - часть номенклатуры, но может быть и косвенным: если судья хочет сделать карьеру, он не должен ссориться с ФСБ и другими структурами».

Если дело заведено, оно должно прийти к закономерному финалу.

И оно, ничем другим, кроме обвинительного приговора закончиться не может. Иначе получиться, что плохо сработали полицейские, задержавшие невиновного человека, недостаточно тщательно проведено следствие. Нужна ли юристам такая конфронтация с правоохранителями? Конечно, нет

Оправдательный приговор – это благо для подсудимого и целая цепь неприятностей для судебной системы. Перед человеком надо извиниться, возможно, выплатить компенсацию. Кроме того, в УК есть статья 299 – «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела», по которой могут пойти те, кто дело затеял и те, кто за ним надзирал. Пострадают их начальники, начнется «звездопад по вертикали»…

Так зачем затевать весь этот мазохизм?

И уже не удивляют слова Пашина, который говорил, что «не видел судей, которые часто оправдывают. Есть судьи, которые по 20 лет никого не оправдывали и этим гордятся. Мне все время говорили разные люди: «Вот ты опять оправдал, как ты ухитряешься? Я вот за 20 лет никого не оправдал. Ты что, самый умный? Я подал в отставку, потому что работать с этими людьми уже было нельзя, - рассказывал Пашин. - И, кстати, жалею. Надо было продолжать дальше. Потому что ведь не для них же я работал. А для подсудимых…»

Устинов сказал, что будет добиваться отмены приговора. Если потребуется, дойдет до Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ, возможно, вынесет справедливое решение. Но от российской Фемиды этого вряд ли стоит ожидать.

Мосгорсуд суд пошел на крошечные уступки в истории с актером Устинова. Но что будет с остальными осужденными и обвиняемыми по делам, возбужденным после летних акций протеста? Больших иллюзий на этот счет нет.

P.S. МВД предложило ввести наказание за дискредитацию полицейских в интернете. Ведомство разработало законопроект для «защиты чести и достоинства» своих сотрудников. Если документ будет принят, то за критику стражей порядка можно будет огрести штраф. А, может, чего и похуже.

Без большого риска ошибиться, можно предположить, что желающих бросить в виртуальное пространство недоброе слово в адрес тех, кто колотит направо и налево дубинками по головам, печени и прочим органам своих соотечественников, найдется немало. Кстати, стоит напомнить, что именно эти пострадавшие мужчины и женщины платят налоги, которые идут на зарплату полицейским.

Критики будут вынуждены платить штрафы. Но выколотить уважение к себе сотрудникам МВД вряд ли удастся.



