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Космонавты будут питаться недоступным для большинства россиян деликатесом

Артем Денисов
2 ноября, 2020 04:14
2 мин
МКС
Фото: pixabay.com

Российские специалисты подготовили для космонавтов на Международной космической станции (МКС) праздничный новогодний паек.

Как сообщил заведующий отделом питания экипажа станции Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, продукты для космонавтов будут частично отправлены на американском корабле, так как отправка российского «Прогресса МС-16» переносится на 2021 год, что отразится на праздничном меню.

К отправке был подготовлен праздничный паек из грейпфрутов, лимонов, апельсинов, а также черной икры, шоколада, конфет и ягод с сахаром, сгущенки, сушеных фруктов и орехов, и др.

Как отметил Агуреев, запасы еды для членов МКС рассчитываются на довольно длительный срок.

Ранее отправка «Прогресса МС-16» с грузами на станцию планировалась на 11 декабря, однако старт корабля был отложен до следующего года в связи с проведением дополнительных проверок, сообщает ТАСС.

Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин заявил, что МКС напоминает сильно постаревший автомобиль и в 2024 году её придётся затопить.

По словам Ионина, поломки на МКС, которые возникают одна за другой, вызваны устареванием конструкции и работой в тяжёлых условиях. Кроме того, у станции в 2015 году вышел срок годности.

Напомним, с сентября, на МКС неоднократно происходили разные поломки. В том числе, в корпусе модуля «Звезда» была обнаружилась трещина в четыре сантиметра, через которую уходил воздух.

темы
космос
мкс
космонавты
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