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Космонавтам на МКС отправили недоступный большинству россиян деликатес

Артем Денисов
4 ноября, 2020 03:15
1 мин
икра
Фото: pixabay.com

Экипаж Международной космической станции (МКС) будет питаться на Новый год черной икрой, несмотря на перенос запуска российского грузового корабля «Прогресс» на 2021 год.

Как сообщил заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев, на «Союзе», на котором космонавты прибыли ранее на МКС, среди продуктов были 10 баночек черной игры. Вес каждой составляет 30 граммов.

По словам Агуреева, деликатес появится на новогоднем столе, если космонавты оставили икру, а не съели, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, к отправке был подготовлен праздничный паек из грейпфрутов, лимонов, апельсинов, а также черной икры, шоколада, конфет и ягод с сахаром, сгущенки, сушеных фруктов и орехов, и др.

темы
космос
мкс
космонавты
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