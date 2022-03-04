Космонавт рассказал про отношения американцев и россиян на МКС в нынешних обстоятельствах
Космонавт Андрей Борисенко рассказал об отношениях россиян и американцев на МКС в нынешних обстоятельствах. Напомним, с 24 февраля Россия ведет спецоперацию на Украине. В ответ Запад ввел санкции, многие иностранные компании ушли с российского рынка.
По словам космонавта, россияне и американцы всегда находят общий язык. Они действуют в соответствии с руководящими документами по эксплуатации МКС.
«У нас команда является единым экипажем на борту станции», - отметил он в разговоре с Lenta.ru.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании Луганской и Донецкой народных республик, а 24 числа начал спецоперацию в Донбассе. Он заявлял, что цель России - защита мирных жителей, но не оккупация Украины.
США и Европа ввели санкции против «Роскосмоса» в связи с военной операцией. ЕС, в частности, отключил один из телескопов российской обсерватории.