Космонавт пожаловался: на борту МКС сломался туалет

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Космонавты не смогли воспользоваться туалетом на российском сегменте Международной космической станции.

Об этом сообщил российский космонавт Анатолий Иванишин. На Земле пришли к выводу, что членам экипажа МКС нужно заменить мочеприемник. Эксперты предложили космонавтам либо оставить проблему до утра и «ходить в гости к коллегам», либо заменить его немедленно. Кроме того, Центр управления полетами направил радиограмму с планом действий.

Космонавты решили починить устройство. После замены мочеприемника туалет заработал, сообщает ТАСС.

Напомним, в ноябре прошлого года на американском сегменте Международной космической станции вышли из строя все туалеты. Это привело к тому, что астронавтам приходилось пользоваться «памперсами».

На МКС находятся туалеты, которые были сделаны в России, они расположены в российском модуле «Звезда» в исправном состоянии.