Кошмар аллергиков: Москву накрыл пыльцевой дождь

Люди

В Москве из-за цветущих растений начался пыльцевой дождь.

Ольха и орешник резко вступили в активную стадию опыления. Мониторинг пыльцы Allergotop зафиксировал высокий уровень аллергенов из-за повышенной концентрации пыльцевых зерен ольхи и орешника и появления первых пыльцевых зерен ивы.

Пыльцевой дождь происходит тогда, когда капли воды смешиваются с пыльцой, находящейся в воздухе. В результате частицы выпадают в осадок и покрывают тонким слоем предметы. Если такой дождь прольется на человека, то пыльца окажется на открытых частях тела. Характерные симптомы респираторной аллергии - приступообразное чихание, зуд в носу и в глазах.

В Москве и Подмосковье обычно растения цветут от двух до трех недель, однако изменение климата может повлиять и на сроки опыления. Как сообщил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, введение масочного режима весной 2020 года показало, что защитные маски отлично защищают дыхательные пути от попадания пыльцы. Эксперт посоветовал затягивать окна или форточки марлей, чтобы пыльца не проникла домой. После прихода домой аллергикам следует принять душ и переодеться, сообщает телеканал «360».

Тем временем, ученые работают над вакциной, способной избавить человека от этого недуга.

Созданием вакцины занимаются специалисты из Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова и их австрийские коллеги из Венского медицинского университета. Они уверяют, что препарат будет справляться со всеми восемью кошачьими аллергенами, которые известны современной науке.