Коррупционер Волков и рэкетир Гудков накрутили более половины подписчиков в Twitter

Алексей Навальный, Любовь Соболь и прочие лидеры так называемой оппозиции наиболее активны в Twitter. В отличие от других соцсетей, где они выкладывают свои фото, эту либералы используют для призывов к незаконным акциям.

На первый взгляд, у них довольно много подписчиков, но трудно сказать, какое число из них настоящие. ФАН провело расследование, чтобы узнать, насколько велика реальная поддержка «оппозиционеров».

Навальный, выйдя на свободу после месячной отсидки, амбициозно заявил, что хочет мобилизовать для участия в «Умном голосовании» миллион человек. Задача, прямо скажем, невыполнимая, ибо проверка через сервис Twitter Audit показала, что реальных подписчиков у блогера не так много. Зато «мертвых душ» – около 500 тысяч.

Еще хуже обстоят дела у Любовь Соболь. На юриста ФБК подписано всего 170 тысяч человек, из которых 58 тысяч фейковые. Илья Яшин задействовал 32 тысячи ботов, а еще у одного члена ФБК Владимира Милова почти половина из 65 тысяч – боты.

Схожая картина у бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, чья семья построила в Москве бизнес на вымогательствах и угрозах: 127 тысяч настоящих и 119 тысяч фейковых аккаунтов. Но «круче» всех оказался подозреваемый в отмывании денег Леонид Волков: настоящих фолловеров у него лишь 85 тысяч, а фейков — 168 тысяч.

Получается, что ни один человек из команды Навального не обладает той поддержкой, о какой они сами заявляют. Более трети их «подписчиков» - боты, «мертвые души».

Но даже те страницы, которые Twitter Audit посчитал «живыми», могут оказаться ненастоящими. Хорошо запрограммированные боты довольно убедительно могут имитировать деятельность живых людей и обмануть сервис.

Отметим еще один факт: недавно в московском Марьино накрыли «фабрику троллей» Навального, которые писали в соцсетях провокационные комментарии, используя тысячи аккаунтов.

Отсюда становится ясно, почему «оппозиционерам» не удается зазвать своих сторонников на незаконные акции. Людей, поддерживающих их, много только в интернете. Но «мертвые души» не могут выходить на площади.

Если же акция согласована, то либералам приходится платить миллионы рэперам и блогерам за раскрутку своего мероприятия.