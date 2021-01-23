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Общество
Корресподентка «Русской планеты» взяла интервью у задержанных в Петербурге
23 января, 2021 13:51
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Корреспондентка «Русской планеты» Анастасия Красильникова, задержанная полицией несмотря на наличие у нее пресс-карты, находясь в автобусе, смогла пообщаться с другими находящимися в нем гражданами.
В частности, девушка, представившаяся Кристиной, рассказала, что её задержали не называя причины, в то время, когда она стояла возле забора. Девушка отметила, что возмущена задержанием Алексея Навального.
Своим мнением касательно происходящего поделились и другие задержанные:
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